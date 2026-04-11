Prekliatie filmu Holky z porcelánu! Kruté osudy herečiek: Tragická autonehoda, kariérne pády aj smrť

PRAHA - Na plátne rozdávali úsmevy, v súkromí však bojovali s krutým osudom. Kultová komédia Holky z porcelánu otvorila mladým herečkám dvere do sveta filmu, no ich životné príbehy dnes mrazia. Namiesto rozprávkových koncov prišli tragédie, zabudnutie aj predčasné odchody…
Marta Rašlová patrila k najvýraznejším tváram filmu. Ako zvodná skladníčka Helena si získala divákov a zdalo sa, že má našliapnuté na veľkú kariéru. Realita však bola iná. Hoci sa objavovala vo filmoch aj na obrazovkách, postupne dostávala čoraz menšie úlohy. Jej partnerom bol Oleg Tatarka, syn známeho spisovateľa. Spolu mali dvoch synov, no ich vzťah sa rozpadol. Marta tak ostala na deti sama.
Pomáhali jej rodičia, no aj tak to nemala jednoduché. Istý čas pracovala aj v zahraničí, no napokon dala prednosť stabilite pred neistým hereckým životom. Nakoniec sa zo sveta šoubiznisu stiahla a vrátila sa k pôvodnej profesii - povolaniu typografky. Posledné roky života prežila mimo záujmu verejnosti. Zomrela potichu, presne tak, ako si želala.
Najtragickejší osud však postihol Evu Čeřovskú. Mladá herečka, ktorá mala kariéru ešte len pred sebou, sa stala obeťou vážnej dopravnej nehody. Po zrážke s nákladným autom upadla do bezvedomia, z ktorého sa už nikdy neprebrala. Jej srdce dotĺklo po niekoľkých mesiacoch. Mala len 23 rokov.
Ani ďalšie herečky sa nevyhli zložitým životným zvratom. Lenka Kořínková (70) mala našliapnuté na úspešnú kariéru, no rozhodla sa odísť do zahraničia. Po návrate už nedokázala nadviazať na svoju slávu a z hereckého sveta sa postupne vytratila. Skúšala rôzne profesie, no veľký návrat sa nekonal.
Jelena Juklová (75) sa síce herectvu venovala dlhé roky, no jej život sa točil najmä okolo rodiny a divadla. Dnes ju diváci môžu vídať ako televíznu moderátorku, pričom hereckú slávu vymenila za pokojnejší život mimo reflektorov.
Zaujímavý kontrast predstavuje Dagmar Havlová (73), rodená Veškrnová, ktorej sa podarilo preraziť najvýraznejšie. Po úspechu vo filme pokračovala v bohatej kariére a neskôr sa dokonca stala prvou dámou po boku prezidenta Václava Havla (†75). Je jednou z mála, ktorým sa vyhol tvrdý pád.
Keď sa dnes fanúšikovia obzrú späť, osudy herečiek z jednej nenápadnej komédie pôsobia až mrazivo. Záblesk slávy vystriedali tragédie, zabudnutie či predčasné odchody. Holkám z porcelánu život napísal smutné scenáre.
