Biely dom už zašiel priďaleko: Vyhrážky Vatikánu! Pápež zrušil cestu do USA

RÍM - Napätie medzi Washingtonom a Vatikánom prudko stúpa. Po ostrých slovách z Pentagónu prišla reakcia, ktorá naznačuje, že situácia je vážnejšia, než sa zdalo.
Tvrdý odkaz z Pentagónu
Napätie medzi Spojenými štátmi a Vatikánom sa vyostrilo po januárovom prejave pápeža Lev XIV.. Krátko po ňom si americká administratíva predvolala vysokého predstaviteľa Svätej stolice na rokovanie do Pentagónu.
Podľa portálu Focus dostal vatikánsky diplomat počas stretnutia „trpkú prednášku“. Americkí predstavitelia mali dať najavo, že sú s pápežovými výrokmi nespokojní.
„Robíme, čo chceme,“ zaznelo podľa zdrojov
Na rokovaní mal vystúpiť aj námestník ministra obrany pre politiku Elbridge Colby. Podľa informácií médií adresoval vatikánskemu veľvyslancovi Christophemu Pierrovi mimoriadne tvrdý odkaz.
„Spojené štáty majú vojenskú silu robiť kdekoľvek na svete, čo chcú. Katolícka cirkev by urobila dobre, keby sa postavila na ich stranu,“ cituje vyjadrenia amerického predstaviteľa Focus.
Historická narážka ako varovanie
Napätie ešte zvýšila aj historická paralela, ktorá počas rokovania zaznela. Jeden z amerických činiteľov pripomenul obdobie tzv. avignonského zajatia pápežov, keď bola cirkev pod silným vplyvom svetskej moci.
Vo Vatikáne tento odkaz vyvolal obavy. Podľa informácií ho viacerí predstavitelia interpretovali ako nepriamu hrozbu použitia sily voči Svätej stolici.
Prejav pápeža vyvolal ostrú reakciu
Dôvodom napätia boli výroky pápeža Leva XIV., ktorý vo svojom prejave kritizoval vývoj vo svetovej politike.
Upozornil napríklad, že „diplomaciu založenú na dialógu a hľadaní konsenzu nahrádza diplomacia postavená na sile“ a že „vojna sa opäť stáva módou“. Americká administratíva tieto slová vnímala ako nepriateľský odkaz smerom k Spojeným štátom.
Zrušená cesta do USA
Napätie malo aj konkrétny dôsledok. Podľa informácií bol Vatikán po stretnutí v Pentagóne natoľko znepokojený, že pápež zrušil plánovanú cestu do Spojených štátov.
Rozhodnutie malo súvisieť práve s tónom rokovania a vnímanými varovaniami zo strany amerických predstaviteľov.
Pápež ustupovať neplánuje
Napriek tlaku pápež Lev XIV. vo svojich verejných vystúpeniach nepoľavil. Naďalej sa vyjadruje k medzinárodnej situácii aj k politike Spojených štátov.
Nedávno napríklad reagoval na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa smerom k Iránu.
„Ako všetci vieme, zaznela aj hrozba voči celému iránskemu ľudu, a to je naozaj neprijateľné,“ vyhlásil.
Zároveň upozornil, že nejde len o právnu otázku, ale aj o morálny problém. „Chcel by som všetkých vyzvať, aby mysleli na nevinných – na deti, starších ľudí, ktorí sú obeťami vojny,“ dodal.