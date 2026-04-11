Obľúbená poloha v spálni, ktorá končí na pohotovosti! Lekár varuje: Stačí jeden zlý pohyb a... PRÁSK

USA - Patrí medzi obľúbené, no zároveň aj rizikovejšie polohy. Lekári upozorňujú, že pri nedostatočnej opatrnosti môže viesť k nepríjemným, a dokonca bolestivým zraneniam.
Niektoré intímne polohy môžu byť atraktívne, no z medicínskeho hľadiska predstavujú vyššie riziko. Lekár Karan Raj, ktorý sa venuje popularizácii zdravotných tém na sociálnych sieťach, upozornil na jednu z nich, ktorá sa podľa odborníkov spája s najväčším počtom úrazov. Ide o polohu známu ako „obrátená kovbojka“, pri ktorej žena sedí na partnerovi chrbtom k nemu. Hoci je medzi pármi pomerne rozšírená, môže byť problematická najmä vtedy, ak partneri nie sú dostatočne zosúladení v pohyboch.
Okamžitá návšteva lekára
Práve nedostatočná koordinácia môže viesť k situácii, keď dôjde k nešťastnému pohybu a následnému zraneniu. Podľa lekára sa táto poloha spája až s polovicou prípadov zlomeniny penisu – vážneho úrazu, ktorý si často vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.
Na sociálnych sieťach vyvolalo toto upozornenie silné reakcie. Mnohí ľudia priznali, že ide o ich obľúbenú polohu, no zároveň uviedli, že po zverejnení informácií začali byť opatrnejší. Niektorí dokonca opísali, že už samotná predstava takéhoto zranenia v nich vyvoláva nepríjemné pocity. Odborníci preto odporúčajú, aby si partneri pri intímnych aktivitách dávali pozor, komunikovali a prispôsobili tempo tak, aby minimalizovali riziko zranenia. Aj pri zdanlivo bežných situáciách totiž môže dôjsť k nečakaným komplikáciám.