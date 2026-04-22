Diana Hágerová a jej veľký reštart: Vytrvalosť a disciplína priniesli božské výsledky

BRATISLAVA - Diana Hágerová je v životnej forme! Dvojnásobná mamička otvorene priznala, že prešla radikálnym reštartom, ktorý spustila v momente, kedy by to nikto nečakal. Prečo definitívne sekla s predsavzatiami a aký tvrdý režim zaviedla doma kvôli cvičeniu?

Diana Hágerová patrí k ženám, ktoré svojim výzorom vždy vyrážali dych. Napriek tomu sa moderátorka vrhla do radikálnej zmeny, ktorá už prináša svoje ovocie a Diana vyzerá božsky. Blondínka prezradila, že za jej aktuálnou formou je poriadna dávka vytrvalosti. „Aj ja som kedysi patrila medzi ľudí, ktorí si dávali novoročné predsavzatia, ale prestala som. Ak si chcem dať nejaké predsavzatie, tak si ho dávam mimo nového roku. Potom nemám v sebe pocit veľkého sklamania, keď sa mi ho nepodarí dodržať,“ priznala Diana pre Topky.sk s tým, že svoj veľký reštart odštartovala uprostred minulého roka a vytrvala dodnes.

Základom jej zmeny však nie sú drastické diéty, ale kompletná úprava životného štýlu a najmä nastavenia mysle. Podľa Diany je najväčšou chybou chcieť všetko naraz. „Radšej pomalými krôčikmi a dostaneš sa ďalej, ako nárazovo – rýchlo začnem zdravo jesť, začnem sa hýbať, začnem všetko... Možno si to rozplánovať postupne a aj pre tú hlavu to bude potom oveľa príjemnejšie prijať,“ radí moderátorka. Ona sama stavila na kombináciu pohybu a stravy, no najväčšiu revolúciu urobila vo svojom dennom rozvrhu.

Doteraz totiž svoje aktivity podriaďovala výhradne rodine. „Začala som sa veľmi masívne hýbať. Predtým som režim svojho cvičenia podriaďovala deťom a ich krúžkom. Teraz som si povedala, že cvičím každý druhý deň, fixne. Deti vedia kedy, vedia, že vtedy ma nemajú rušiť,“ opísala Diana nové pravidlá, ktoré u nich doma zavládli. Známa kráska však vo svojom živote urobila aj iné zmeny, o ktorých prehovorila vo videu.

Ďalšie zo Zoznamu