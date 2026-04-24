Obranný systém BARAK MX z Izraela: TAKTO bude chrániť vzdušný priestor Slovenska, nič ním neprenikne!

BRATISLAVA/JERUZALEM – Na Slovensko dorazila v druhej polovici apríla tohto roku prvá časť nového obranného systému, ktorý zabezpečí kompletnú ochranu nášho vzdušného priestoru. Ide o prelomový okamih v rámci nášho členstva v NATO. Systém sme obdržali z Izraela.
Nový obranný systém pre Slovenskú republiku má priniesť veľký skok. Izraelský výrobca Israel Aerospace Industries (IAI) doručil na naše územie prvú časť protivzdušného systému Barak MX. Ide o špičkový integrovaný systém s otvorenou architektúrou a modulárnym dizajnom. Uvádza to spoločnosť na svojich stránkach.
Systém integruje rakety zem-vzduch, sieťovo orientované riadenie boja a plne digitálne senzory AESA do jedného rámca. Prepája pozemnú aj námornú protivzdušnú obranu, čo zlepšuje celkové pokrytie. Nepreniknú ním lietadlá, drony ani strely s plochou dráhou letu či iné balistické strely.
Rôzne druhy rakiet aj systémov
Rakety protivzdušného systému Barak MX boli navrhnuté vo viacerých variantoch. Barak ER má dolet 150 km a poháňa ho duálny pulzný raketový motor a posilňovač. Ďalšie modely majú už menší dolet. Barak LR poháňa dvojitý pulzný motor a má dolet 70 km, Barak MR (do 35 km) a Barak SR do 15 km) poháňa už len jeden motor. Výrobca uvádza, že systém je plne funkčný pri hrozbe v okruhu 2 až 150 km. Barak MX vie podľa IAI voliť raketu automaticky podľa typu hrozby.
Systém bol vyvíjaný expertmi na loiteringovú/útočnú muníciu. V podstate ide o kombináciu riadených striel a bezpilotných lietadiel (dronov). Na rozdiel od tradičných rakiet dokážu tieto systémy krúžiť nad cieľovou oblasťou dlhší čas (od desiatok minút až po niekoľko hodín), kým vyhľadajú alebo identifikujú cieľ. Majú schopnosť čakať (loitering).
Barak MX je systém stredného a dlhého doletu, ktorý sa prevádzkuje na 4 kontinentoch. Samotná spoločnosť IAI je lídrom v oblasti pokročilých obranných technológií. Namiesto prispôsobovania existujúcich stíhacích rakiet vzduch-vzduch IAI navrhuje obranné riešenia od základných princípov, teda viacvrstvové operácie a neustály vývoj proti hrozbám zo vzduchu.
Prichádzať budú postupne
Ako uvádza European Security Defense, v auguste 2024 schválila slovenská vláda nákup šiestich batérií systému BARAK MX za 554 miliónov eur pre 11. brigádu vzdušných síl. Výzbroj zahŕňa všetky dostupné typy rakiet. Jedna batéria pozostáva z centra riadenia paľby, radaru a troch odpaľovacích zariadení, z ktorých každá nesie osem rakiet.
Slovenské spoločnosti by sa mali podieľať na výrobe častí radaru a finálnej montáži rakiet; v druhom prípade bude VOP Nováky montovať rakety z dovážaných komponentov.
Prvá batéria je už rozvinutá na bližšie neurčenom mieste. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer). "Je to trošku komplikovanejšia téma, aby som to úplne presne vysvetlil, pretože aj v prípade výroby týchto systémov došlo k obrovskému omeškaniu," podotkol minister obrany.
Kaliňák priblížil, že batéria izraelského systému je uprostred "priesečníka medzi našimi jadrovými elektrárňami". Dodal, že na Slovensko prídu experti na zbrojný systém. Slovenskí vojaci už absolvovali časť výcviku a budú v ňom pokračovať. Okrem toho dodal, že všetkých šesť batérií by Slovensko malo dostať do roku 2030.