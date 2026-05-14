Zmena počasia: Meteorológovia očakávajú zrážky na väčšine územia Slovenska

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva počas najbližších dní zrážky na väčšine územia SR. Začať by malo pršať už počas štvrtkovej noci a piatkového (15. 5.) rána. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Do zajtrajšej štrnástej hodiny by malo v západnej polovici územia spadnúť väčšinou tri až desať, ojedinele až okolo 20 milimetrov,“ priblížili meteorológovia. Dodali, že vo východnej polovici územia by malo od štvrtkového večera do piatka 14.00 h pršať oveľa menej. Zrážky sa však podľa nich budú vyskytovať aj v sobotu (16. 5.) a v nedeľu (17. 5.), keď by malo pršať výdatnejšie lokálne aj vo východnej polovici územia.
SHMÚ zároveň informoval, že za obdobie od 25. februára do 13. mája spadlo na území Slovenska zväčša 35 až 80 milimetrov zrážok. Miestami ich však bolo výrazne viac. Napríklad Telgárt a Liesek hlásili zaokrúhlene 117 milimetrov a Oravská Polhora takmer 150 milimetrov. Naopak, predovšetkým v Podunajskej nížine naďalej pokračuje takmer všade veľké sucho. Za uvedené obdobie podľa ústavu spadlo zväčša len 15 až 30 milimetrov. Mimoriadne zlá situácia je podľa meteorológov v Kamanovej v okrese Topoľčany, kde za sledované obdobie namerali len 13,8 milimetra. Naposledy tam spadlo v rámci jedného dňa aspoň 10 milimetrov 25. novembra.