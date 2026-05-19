Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie

BRATISLAVA - Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj tradičná dilema – ako sa čo najrýchlejšie dostať do formy? Kým sociálne siete sú plné drastických diét, známa dvojica Vierka Ayisi a Jany Landl na to idú úplne inak!
Vierka Ayisi a Jany Landl sa len nedávno vrátili z exotického Thajska, kde strávili dva mesiace, a tak sú na letnú sezónu naladení viac než ktokoľvek iný. Jany Landl, ktorý má s premenami postáv 25-ročné skúsenosti, vidí hlavný problém v tom, že ľudia nad cvičením príliš špekulujú. „Toto je večná dilema, každý si dáva otázku, ako začať a ako vydržať. Ja si myslím, že ľudia sa na to príliš sústredia a príliš veľa nad tým rozmýšľajú. Prosím vás ľudia, vôbec nad tým nerozmýšľajte, začnite. Nemusíte si hneď všetko odopierať... na to, aby ste schudli, si môžete dať aj palacinky,“ šokuje známy kouč.
Podľa neho je najväčšou chybou robiť z chudnutia náboženstvo a chcieť všetko hneď. „Všetko radikálne je zle. Necvičte každý deň hodinový tréning, dajte si 30 minút ľahký tréning a postupne zvyšujte záťaž. Tak isto, čo sa týka stravy – aj tie palacinky sú fajn, ale keď sú každý deň na tanieri, tak to nie je super. Keď si dáte raz za týždeň, tak sa vôbec nič nestane,“ vysvetľuje Jany s tým, že akonáhle mozog pochopí, že si tréning ide užívať, stane sa z neho radosť.
Úplne inú skúsenosť však po narodení dcérky prežívala Vierka Ayisi. Hoci bola pred otehotnením v top forme, realita po pôrode ju poriadne zaskočila. „Moja predstava bola tri mesiace a hneď začnem makať a cvičiť. A nepustilo ma telo, mala som aj nejaké zranenia, aj bolesti a aj to telo nebolo uspôsobené na chudnúci mód,“ priznala úprimne Vierka. V ťažkých chvíľach bol pre ňu najväčšou oporou práve Jany. „Janko bol prvý, čo ma ubezpečoval, že netlačiť na to,“ dodala. Hoci bol začiatok náročný a telo kládlo odpor, nakoniec predsa len prišiel zlom. Vierka sa rozhodla prehovoriť o momente, kedy sa všetko zmenilo a ona sa konečne začala cítiť vo svojej koži opäť dobre. Z toho, čo všetko robí známa jogínka dnes, vám padne sánka.
Jany Landl šokuje netradičnými radami na chudnutie: Toto vám žiadny tréner nepovie (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)