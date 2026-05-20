Hamas odsúdil video Ben Gvira s aktivistami, kritizoval ho aj Netanjahu

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu odsúdilo video zverejnené izraelským ministrom národnej bezpečnosti Itamarom Ben Gvirom, na ktorom sú zajatí aktivisti z propalestínskej iniciatívy. Podľa Hamasu sú zábery dôkazom „morálnej skazenosti“ izraelských lídrov. Kriticky sa o nich vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informuje o tom agentúra AFP a spravodajského portálu The Times of Israel.
„My, v hnutí Hamas, potvrdzujeme, že tieto zábery mučenia a poníženia zosnované zločineckým, fašistickým sionistickým ministrom, (Itamarom) Ben Gvirom, sú prejavom morálnej skazenosti a sadizmu, ktoré ovládajú mentalitu lídrov zločineckej nepriateľskej entity (Izraela),“ uviedol Hamas vo vyhlásení. K záberom aktivistov so spútanými rukami a zaviazanými očami sa vyjadril aj izraelský premiér. Podľa svojich slov nariadil príslušným úradom, aby aktivistov čo najskôr deportovali.
„Izrael má právo zabrániť provokatívnym flotilám podporovateľov teroristov z Hamasu vstúpiť do našich teritoriálnych vôd a v plavbe do Gazy. Avšak spôsob, akým minister Ben Gvir zaobchádzal s aktivistami tejto flotily, nie je v súlade s hodnotami a normami Izraela,“ uviedol Netanjahu. Ešte pred Netanjahuom kritizoval Ben Gvira aj minister zahraničných vecí Gideon Saar. Podľa neho svojím „hanebným vystúpením“ vedome uškodil Izraelu a neurobil to po prvý raz.
Zábery odsúdilo aj Taliansko
Zábery izraelského ministra odsúdilo aj Taliansko a minister zahraničných vecí Antonio Tajani si predvolal izraelského veľvyslanca a tlmočil mu protest. To isté spravilo aj Francúzsko, uviedol na sieti X šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot. Izraelské úrady v utorok oznámili, že zadržaných 430 aktivistov medzinárodnej iniciatívy Global Sumud Flotilla je na ceste do Izraela. Ozbrojené sily ich zajali na mori, pretože chceli prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy a doviezť tam humanitárnu pomoc.
Podľa informácií na webovej stránke Global Sumud Flotilla je medzi zajatými aj slovenská občianka Dáša Raimanová. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu uviedol, že slovenská diplomacia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky. Izraelská strana podľa neho zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi zadržanými osobami bola aj Slovenka.