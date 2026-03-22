Henrik v šou Mama, ožeň ma: Muži môžu, ženy nie! Uff... Za tieto slová ho baby zožerú!

BRATISLAVA - Atmosféra v šou Mama, ožeň ma hustne! Nechýbajú v nej však romantické momenty, hádky a ani vzájomné spoznávanie sa medzi účastníkmi.
Po týždni sa na obrazovky televízie JOJ vracia kultová šou Mama, ožeň ma s treťou epizódou. Fitness influencerka Lenka z Levíc zoberie nápadníkov Tomáša, Jozefa a Henrika na výlet a počas slnečného dňa sa dotknú aj viacerých osobných tém. Lenku zaujíma, či majú muži, ktorí sa uchádzajú o jej srdce, aj skúsenosti s neverou. Pre mladú mamičku je totiž kľúčová vernosť a stabilita vo vzťahu, pretože súčasne s partnerom hľadá aj muža, ktorý sa zhostí úlohy otčima pre jej deväťmesačného syna.
Henrik otvorene prizná, že áno a zároveň povie názor, s ktorým sa Lenka absolútne nevie stotožniť. „Chlap môže ľúbiť aj zahnúť. Chlap môže, u ženy je to iné...“ V opačnom prípade to však podľa neho neplatí. Dôvod? Pozrite si video a v pondelok o 20.40 aj jojkársku šou Mama, ožeň ma. V tretej epizóde zaznejú ešte ostrejšie vyjadrenia a atmosféra medzi účastníkmi poriadne zhustne. Niektoré slová padnú ešte tvrdšie...
