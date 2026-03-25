Maštalír predviedol dychberúci tanečný výkon, no odkazuje: Prečo ma v Let's Dance neuvidíte tancovať

Gabriela Marcinková, 3. kolo Let´s Dance
Gabriela Marcinková, 3. kolo Let´s Dance (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Herecké duo Maštalír a Marcinková predviedlo tango, ktoré zanechalo publikum vo vytržení. A hoci si dvojica vyslúžila vysoké hodnotenia a obdiv poroty, Tomáš vysvetlil, prečo ho účasť v tanečnej šou neláka.

Gabriela Marcinková a Tomáš Maštalír predviedli v nedeľnej epizóde Let's Dance priam elektrizujúce tango. Dvojica krútila telami v perfektnej synchronizácii, ostré otočky striedali plynulé kroky a každé gesto vyžarovalo vášeň a napätie. Tomáš a Gabika si podmanili nielen publikum, ale aj porotu. „Tu to vyšlo, tu to fakt vyšlo. Nádherne vystavané,“ hodnotil Ďurovčík, zatiaľ čo Laura Arcolinová dodala: „Dokonalé!“ Dvojica si vyslúžila 36 bodov a dokonca padla prvá 10-ka od Richarda Genzera, čo publikum odmenilo búrlivým potleskom.

Napriek hviezdnemu výkonu však Maštalír zostáva pri zemi a odkazuje, že pravidelne ho na tanečnom parkete určite neuvidíme. „Nemyslím si, že mám v sebe tanečné umenie, preto sa v tom necítim ani nejak extra komfortne, sebaisto už vôbec nie. Keď treba niečo pracovne – v nejakom projekte – tak sú ľudia, ktorí ma k tomu dokážu dokopať. Ale čo sa týka Let´s Dance, tak si myslím, že keď ma už také dlhé roky nezlomili, tak neviem, či to ešte niekedy… že či existuje nádej,“ priznal pre markiza.sk.

Herec tiež vysvetlil, prečo je šou takou náročnou skúškou aj pre profesionálov. „Je to strašná drina, ten formát existuje vyše 20 rokov, takže všetci moji kolegovia, s ktorými ma vtedy prehovárali, aby som sa stal súčasťou projektu, boli úplne vyčerpaní. Je to obrovská časová a fyzická obeta. Smekám klobúk pred týmito ľuďmi, že dokážu z týždňa na týždeň nacvičiť a dostať do perfektného prevedenia aj dve choreografie,“ dodal Maštalír. Aj keď diváci mohli vidieť jeho tanečné majstrovstvo, herec je v tomto smere realistický – Let's Dance ostáva pre neho len jednorazovou parketovou skúsenosťou.


