Šokujúci škandál v Nemecku: Pediatra obvinili zo sexuálneho zneužívania detí v 130 prípadoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN/POSTDAM - Nemeckého pediatra obvinili v 130 prípadoch znásilnenia a ďalších foriem sexuálneho zneužívania detí, oznámila v stredu prokuratúra v meste Potsdam. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Lekár čelí vážnym obvineniam

Podozrivý muž, ktorého bližšie neidentifikovali, pracoval na klinikách v spolkovej krajine Brandenbursko neďaleko hlavného mesta Berlín a trestných činov sa údajne dopustil počas obdobia 12 rokov, uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry. Nebolo bezprostredne jasné, koľkých detí sa obvinenia týkajú. Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na potsdamskú prokuratúru, sa údajne týchto zločinov na deťoch dopúšťal aj počas aktívneho výkonu svojej lekárskej služby.

Polícia preveruje ďalšie obete

Obvinený pediater je vo vyšetrovacej väzbe od novembra minulého roka. Rozsah jeho činov doposiaľ nebol bezprostredne známy. V januári tohto roka sa zistilo, že lekár údajne sexuálne zneužíval dieťa počas služby v nemocnici v meste Rathenow v okrese Havelland západne od Berlína. Na základe oznámenia matky jedného z detí vykonala polícia príslušné prehliadky, pričom vyšetrovatelia zaistili veľké množstvo dátových nosičov. Prokuratúra následne rýchlo prešetrila, či existujú ďalšie obete. Ako dôvod na väzbu bolo uvedené aj riziko recidívy.

Údajných 130 trestných činov sa podľa obvinenia pediater dopustil v období medzi začiatkom decembra 2013 a novembrom 2025, ako oznámila prokuratúra. „Obvinený údajne spáchal veľkú časť trestných činov v rámci svojich profesionálnych povinností,“ dodala s tým, že muž zostáva vo väzbe.

Prokuratúra o prípade mlčala celé mesiace, píše DPA. Bližšie podrobnosti neposkytla ani v stredu po tom, čo oznámila obvinenia. Hovorkyňa súdu v Postupime uviedla, že tlačová kancelária súdu ešte nedostala spis a dovtedy sa zdrží poskytovania odpovedí na otázky. Skupina nemocníc Havelland Kliniken ešte v januári uviedla, že preskúma ochranné opatrenia na svojich klinikách. V prípade dieťaťa nahláseného v januári skupina uviedla, že bol porušený jej protokol, ktorý vyžaduje účasť tretej osoby na pediatrickom vyšetrení.

