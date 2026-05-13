Magyarova nová vláda štartuje v rýchlom režime: Zasadania dvakrát týždenne a dôraz na stabilitu cien palív

ÓPUSZTASZER - Nová maďarská vláda bude spočiatku zasadať dvakrát týždenne, oznámil nový premiér Péter Magyar o prestávke počas prvého zasadnutia svojho kabinetu. To sa konalo v obci Òpusztaszer na juhu Maďarska, ktorá je považovaná za miesto zrodu maďarskej štátnosti, pretože práve tam knieža Arpád na začiatku 10. storočia zjednotil maďarské kmene. Oficiálne odovzdanie moci sa uskutoční vo štvrtok popoludní, keď sa stretnú všetci členovia predchádzajúcej a novej vlády, uviedol Magyar podľa agentúry MTI.
Budúci týždeň podľa nového ministerského predsedu nebude zasadať parlament, ale vláda sa zíde v pondelok a v piatok. V troch dňoch medzi zasadnutiami kabinetu má premiér v pláne oficiálne návštevy Poľska a Rakúska.
Vláda si dnes vypočula od šéfa ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL Zsolta Hernádiho uistenie, že "dodávky pohonných hmôt a ropy sú neprerušené a strategické rezervy vystačia na približne 80 dní", uviedol Magyar s tým, že na všetkých čerpacích staniciach v Maďarsku naďalej platia regulované ceny. Premiér prisľúbil, že nová vláda zabezpečí právny rámec, ktorý zabezpečí zachovanie cenových stropov aj napriek výraznému nárastu cien na svetovom trhu. V Maďarsku je regulovaná cena pohonných látok o niečo nižšia ako priemerná cena v susedných krajinách, a to by podľa vládnych plánov malo zostať.