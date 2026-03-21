Markizácky ženích opísal tú pravú: Mala by spĺňať týchto 5P... Dámy, píšte si!

BRATISLAVA - Na tanečnej šou Let's Dance sa objavil aj zrejme najznámejší ženích dnešných dní - Adrián Chabada!
Adrián Chabada, ktorý posledné roky budoval úspešnú kariéru v Dubaji, sa rozhodol pre radikálny krok a pred kamery v šou Ruža pre nevestu vstúpil s jasným cieľom. Čo ho vlastne primälo k tomu, aby vymenil luxusný život v Emirátoch za televízne dobrodružstvo? „Je to určite nová skúsenosť, byť pred kamerami a mať mediálnu pozornosť. Taká kombinácia. Chcel som to skúsiť, bol som v životnej etape, kedy som sa posledné roky skôr sústredil na kariéru v Dubaji a bol to dobrý timing. Bol som otvorený novej skúsenosti a určite otvorený láske,“ prezradil úprimne pre Topky.sk.
A oplatilo sa. Šou Ruža pre nevestu prináša vo svojej štvrtej sérii ešte viac emócií, romantiky, ale aj intríg. Charizmatický ženích Adrian Chabada sa tentoraz vydáva na cestu za láskou v exotických kulisách Srí Lanky, kde ho čakali silné osobnosti, nečakané rozhodnutia aj twisty, aké slovenská verzia úspešného formátu The Bachelor ešte nezažila. Nová vila, neopozerané lokácie a postupne gradujúce napätie dodávajú celej sérii sviežu dynamiku.
Hoci sa môže zdať, že úspešný muž jeho kalibru nemá o nápadníčky núdzu, realita v cudzine bola iná. „Tým, že žijem v Dubaji, nemal som možnosť spoznať Slovenky. Cítim, že ma to ťahá naspäť domov, a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol skúsiť nájsť lásku takýmto spôsobom,“ priznal Adrián, ktorý bol bez vážneho vzťahu viac ako tri roky.
Otázkou však ostáva, či sa mu podarilo v exotike skutočne nájsť tú pravú? Ženích neskrýva optimizmus a naznačuje, že diváci sa majú na čo tešiť. „Myslím si, že to dopadlo naozaj výborne a som rád, že sa to divákom páči. Určite sa im bude páčiť aj to, ako tá šou pôjde ďalej,“ láka fanúšikov k obrazovkám a dodáva. „Ak nájdem tú správnu, určite sa časom rád ožením.“ Jeho nároky na ideálnu partnerku sú však jasné – mala by mať povestných 5P. A ktoré to sú v jeho hodnotovom rebríčku? Dámy, počúvajte...