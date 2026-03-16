FOTO z koberca Let's Dance: DOBITÝ známy Slovák, hriešny rozparok a... Z Mokrého Evy nespustíte oči!

BRATISLAVA - Na druhé kolo Let’s Dance sa opäť prišli pozrieť aj známe tváre zo slovenského šoubiznisu, ktoré si nenechali ujsť atmosféru živého prenosu. Medzi hosťami sa objavili influenceri, bývalé účastníčky reality šou aj známe páry. Pozrite sa, kto všetko dorazil podporiť tanečníkov!
Včera sa konalo 2. kolo Let's Dance, v ktorom bola poriadne napätá atmosféra. Tanečníci mali totiž na prípravu svojho tanca len týždeň, čo im skomplikovalo všetky plány. Nadšení z toho neboli, ale k svojej úlohe sa postavili čelom a zvládli to na výbornú. Žiaľ, toto kolo sa stalo osudným pre moderátorku Janu Hospodárovú.
Ani tentokrát si známe tváre nenechali ujsť nezabudnuteľný zážitok živého prenosu. Do spoločnosti zavítali napríklad Oski Barami so svojou polovičkou, Jovinečko s frajerkou i jeho kolega Bergino. Jemu taktiež spoločnosť robila priateľka. Počas pózovania na červenom koberci nikomu neuniklo, že Adam mal na tvári zranenia. Budú to zrejme následky ťažkých tréningov, ktoré pravidelne absolvuje kvôli zápasu, ktorý ho čaká.
Prenos si nenechali ujsť ani krásky z Ruže – Chiara a Sandy. A práve červenovláska zvolila šaty s poriadne hriešnym rozparkom. Rovnako ako minulé kolo, tak aj toto, prišla podporiť Juraja Mokrého jeho partnerka Eva. A tentoraz mohli na nej všetci oči vyočiť. V obtiahnutých čiernych šatách bola naozaj nepriehľadnuteľná. FOTO z koberca nájdete v galérii.