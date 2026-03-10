Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Výzva koaličnej SNS Pellegrinimu: Riešiť má otázku dodávok ropy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná SNS vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby si plnil svoje štátnické povinnosti vo vzťahu k občanom, napríklad riešil otázku dodávok ropy. Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„V čase hroziacej energetickej krízy a problémov s dodávkami ropy vyzýva SNS prezidenta, aby ako hlava štátu kontaktoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a urobil všetko pre to, aby sa dodávky ruskej ropy do spoločnosti Slovnaft obnovili,“ uviedla SNS.

archívne video

Pellegrini prijal veľvyslancov: Slovensko je súčasťou EÚ a potrebuje aby ostala silná (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Strana poukázala na prezidentovu účasť na paralympiáde v Taliansku. Podľa národniarov je nesporným faktom, že počet členov delegácie prezidenta na zimných paralympijských hrách sa pomaly vyrovnáva počtu zúčastnených slovenských športovcov. „Používanie štátneho lietadla v čase, keď ho slovenskí občania potrebujú na návrat domov, považuje SNS za mimoriadne necitlivé a politicky neobhájiteľné,“ tvrdí ďalej SNS. Zároveň verí, že Pellegrini bude v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť aj významným medzinárodným fóram, akými sú napríklad stretnutia v Davose či Mníchovská bezpečnostná konferencia.

Viac o téme: RopaSNSPeter Pellegrini
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister Tomáš Taraba sa
Minister Tomáš Taraba sa neformálne stretol a rokoval s hlavou štátu Petrom Pellegrinim
Domáce
FOTO Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte,
Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte, čo dostal od hokejových olympionikov po turnaji!
Domáce
Milan Majerský.
Milan Majerský žiada stretnutie ústavných činiteľov: Prezident má podľa KDH chrániť parlamentnú demokraciu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Motocyklista trielil pri Gabčíkove rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu
Motocyklista trielil pri Gabčíkove rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu
Správy
Majster sveta z Arberu Markus Sklenárik počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Majster sveta z Arberu Markus Sklenárik počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Šport
Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Šport

Domáce správy

Polícia obvinila vodiča! Jazdil
Polícia obvinila vodiča! Jazdil pod vplyvom a bez vodičského oprávnenia
Domáce
Výzva koaličnej SNS Pellegrinimu:
Výzva koaličnej SNS Pellegrinimu: Riešiť má otázku dodávok ropy
Domáce
Adrenalín mu cudzí nebol:
Adrenalín mu cudzí nebol: VIDEO Motocyklista trielil pri Gabčíkove rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu
Domáce
Žilinka: Polovica obvinených za krádež sú páchatelia opakovaných drobných krádeží
Žilinka: Polovica obvinených za krádež sú páchatelia opakovaných drobných krádeží
Regióny

Zahraničné

Mrazivé zistenie! Najhoršie letecké
Mrazivé zistenie! Najhoršie letecké nešťastie v Kórei bolo dôsledkom šetrenia peňazí
Zahraničné
KĽDR a Čína obnovia
KĽDR a Čína obnovia vlakové spojenie: Stane sa tak po šiestich rokoch
Zahraničné
Ukrajinský minister zahraničných vecí
Sybiha otvorene: Maďarsko sa zamotáva do začarovaného kruhu bezprávia
Zahraničné
Neskutočná DRÁMA na sídlisku:
Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí
Zahraničné

Prominenti

Speváčka Rihanna.
STREĽBA na dom speváčky Rihanny: Polícia už chytila vinníčku... Bola zatvorená na PSYCHIATRII!
Zahraniční prominenti
Laura z Ruže pre
Laura z Ruže pre nevestu mala u Kollára kráľovský plat: Fu, z tej sumy sa vám zatočí hlava!
Domáci prominenti
Madonna s dcérou Lourdes
Madonnina dcéra sa NEHANBÍ: Faldíky a holé prsia ako na tácke!
Zahraniční prominenti
Lily Collins
Slávnej herečke pred tromi rokmi UKRADLI vzácnu vec: Teraz nastal ZVRAT! Konečne ju má späť
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci v džungli objavili
Vedci v šoku: V hlbokej džungli objavili tvory, ktoré mali byť tisíce rokov po smrti! Ich fotky vyrážajú dych
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!
Zaujímavosti
Vlastnej dcére sa nemôže
Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...
Zaujímavosti
Takto zistíte, že vám
Takto zistíte, že vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Vlastné bývanie až po tridsiatke? Priemerný vek žiadateľa o hypotéku vás možno poriadne zaskočí
Vlastné bývanie až po tridsiatke? Priemerný vek žiadateľa o hypotéku vás možno poriadne zaskočí
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!

Šport

ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
Parašport
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZOH 2026 Miláno Cortina
O rok pôjde na draft aj so Slovákmi: 17-ročný český talent ohuruje skautov v mužskej extralige
O rok pôjde na draft aj so Slovákmi: 17-ročný český talent ohuruje skautov v mužskej extralige
Tipsport ELH
Kto sa stane futbalistom roka? Známa je desiatka kandidátov, galavečer bude v skromnejšom režime
Kto sa stane futbalistom roka? Známa je desiatka kandidátov, galavečer bude v skromnejšom režime
Slovensko

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Rady a tipy
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny

Technológie

Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Bezpečnosť
Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Veda a výskum
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Sponzorovaný obsah
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Autá

Bývanie

V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najhorúcejšie kabelky jar/leto 2026: Vintage klasiky, ktoré sú nesmrteľné, ale aj ladylike kabelky
Móda
Najhorúcejšie kabelky jar/leto 2026: Vintage klasiky, ktoré sú nesmrteľné, ale aj ladylike kabelky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Výbuch v Krupine!
Domáce
AKTUÁLNE Výbuch v Krupine! Na mieste sú všetky záchranné zložky, polícia zabezpečuje okolie
MIMORIADNE Okolie Šamorína zasiahlo
Domáce
MIMORIADNE Okolie Šamorína zasiahlo ďalšie ZEMETRASENIE!
Mačky z Londýna a
Domáce
Mačky z Londýna a bratislavské milióny: Lukratívne pozemky odovzdali bez boja, bývalý starosta hovorí o slayáde
Neskutočná DRÁMA na sídlisku:
Zahraničné
Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí

Ďalšie zo Zoznamu