Adrenalín mu cudzí nebol: VIDEO Motocyklista trielil pri Gabčíkove rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
TRNAVA - Dunajskostredskí policajti zastavili na ceste druhej triedy medzi Gabčíkovom a obcou Ňárad motocyklistu, ktorý trielil rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
VIDEO
Motocyklista trielil pri Gabčíkove rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil motocyklista o 110 kilometrov za hodinu. „Policajti 51-ročného občana Maďarska zastavili a vyriešili na mieste v blokovom konaní. Prostredníctvom platobného terminálu zaplatil pokutu 800 eur,“ priblížila polícia.