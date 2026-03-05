Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Rytmus oslávi 50! Sebakriticky hodnotí: Už dávno ma mal niekto vymeniť... Za čo sám seba obdivuje?

BRATISLAVA - Kráľ slovenského rapu Patrik Rytmus Vrbovský opäť prepisuje dejiny! Hoci má do okrúhleho jubilea ešte nejaký čas, už teraz odpálil správu, ktorá fanúšikom vyrazila dych. Už 19. 12. 2026 sa v bratislavskej Tipos Aréne uskutoční megakoncert k jeho 50. narodeninám! A bude to veľké!

Raper Patrik Rytmus Vrbovský ohlásil koncert k životnému jubileu, ktorý vyvolal okamžitý ošiaľ. Fanúšikovia sa dočkajú poriadnej nálože. „Chcel by som predstaviť dva a pol-hodinový koncert, ktorý bude prierezom celej mojej hudobnej kariéry. Chcem osláviť svoju 50-tku tak, aby si ju so mnou užili všetky generácie,“ prezradil Rytmus. Hoci detaily o hosťoch tají, sľubuje zážitok, aký Bratislava ešte nezažila. „V Bratislave som ešte nebol. Mal by to byť nie klasický koncert, ale taký prierez toho všetkého,“ láka raper, ktorý má na konte pokorené rekordy a vypredané haly v Prahe, Bratislave či Košiciach.

Napriek tomu, že oslavuje päťdesiatku, do starého železa rozhodne nepatrí a ani sa na to necíti.„Poznám mojich rovesníkov, ale ja si dávam šport, sparingy, normálne s mladými profíkmi. Kondične, zdravotne...som v pohode. Mentálne sa cítim fresh, srandy robím stále jak mladý,“ s úsmevom na tvári tvrdí kráľ hip-hopu.

Veľkú pozornosť upútal vizuál k udalosti, na ktorom Rytmus pózuje so svojím mladším ja. Pri pohľade na chlapca na plagáte cíti obrovskú hrdosť na svoj "nezastaviteľný mindset". „Pozerám sa, že kam si to dotiahol, čo všetko si urobil preto, aj keď ťa nikto nepočúval. Že si si išiel za svojimi snami a... dokázal si to dať na takú úroveň... aj keď o tom všetci pochybovali,“ vysvetľuje recept na úspech. Udržať sa na špici tri dekády je podľa neho oveľa ťažšie ako kariéru odštartovať.

Rytmus si neodpustil ani štipľavý postreh k mladej generácii. „To už mal dávno niekto iný robiť a my sme mali ako keby dobiehať niekoho, nie že mladí mňa musia dobiehať. To už mňa mal niekto vymeniť,“ hovorí narovinu o slovenskej scéne, kde podľa jeho slov všetko, čoho sa dotkol v najlepšom veku medzi 30-tkou a 40-tkou, premenil na zlato. A hoci je na vrchole, na stole je aj otázka, ako a kedy vidí svoj kariérny koniec... 

