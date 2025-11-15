Andy Kraus po rokoch OPÄŤ na javisku ako herec: Musím si dať POZOR, aby som nedostal EREKCIU!

BRATISLAVA - Hoci je Andy Kraus (58) vyštudovaný herec, mnohí ho vnímajú predovšetkým ako scenáristu a zabávača. A aktuálne si na svoje plecia zobral ďalšiu výzvu - napísal scenár a aj zrežíroval nové divadelné predstavenie s názvom Coco & Tina. No a práve to ho znovu priviedlo na divadelné dosky, na ktorých sa po rokoch opäť predstaví ako herec. Musí si však dať pozor, aby nedostal erekciu!
Prvé divadelné predstavenie Andyho Krausa: Napísal Cocotinu... Ehm, teda Coco & Tinu!
Herci Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Pavol Plevčík, Přemysl Boublík, v spolupráci s Andym Krausom, predstavujú Slovensku novú divadelnú hru s názvom Coco & Tina. Ide o komédiu s detektívnou zápletkou, za ktorou scenáristicky aj režijne stojí Andy Kraus. Zaujímavosťou však je, že práve táto inscenácia napokon vráti obľúbeného zabávača po rokoch na divadelné dosky aj ako herca.
„Mňa premiéra ako herca ešte len čaká, tak verím, že ma kolegovia nenechajú v štichu. Našťastie je to komédia, takže je tam menej zodpovednosti, ako keby som hral v dráme od Shakespeara. Keď v komédii hercovi vypadne text a začne improvizovať, tak na to diváci väčšinou reagujú smiechom, a to je dobre. S týmto vedomím do toho idem, a verím, že ak sa stane niečo nečakané, tak z toho spoločne nejako vykľučkujeme,“ priznal Kraus.
Toho najbližšie predstavenie čaká už v piatok 21. novembra v bratislavskom DK Ružinov. Čoskoro však bude hrať aj v obci, v ktorej ho poznajú viac, ako len z televíznych obrazoviek - má tam totiž chalupu, je tam prakticky doma. Zaujímalo nás preto, či nepociťuje pred týmto predstavením trému. „Vo Vrbovciach budem hrať mŕtvolu, takže tam nemám veľmi čo pokaziť. Jedine, že by som sa rozosmial, ak sa na javisku udeje niečo nečakané. A ešte si musím dať pozor, aby som nedostal erekciu, lebo dievčatá chodia ponad mŕtvolu v minisukniach. Na plachte, ktorou budem prikrytý, by ma to mohlo prezradiť. Takže radšej zavriem oči,“ dodal svoje najväčšie obavy. Viac sa dozviete z rozhovoru nižšie!
