DESIVÉ VAROVANIE experta: Útoky na Irán neprinesú želanú demokraciu, ale vytvoria jeden veľký CHAOS!

WASHINGTON/TEHERÁN – Útok spojeneckých americko-izraelských síl na Irán môže mať ešte dohru. Rôzni analytici sa domnievajú, že velenie v Teheráne ešte nepovedalo posledné slovo. Iránske rakety už od víkendu ohrozujú krajiny Perzského zálivu, kde majú USA rozmiestnené svoje základne. Niektoré už smerovali aj na ostrov Cyprus pri Grécku. Obavy sú preto na mieste.
Americký generál Mark Hertling, ktorý pôsobil v Iraku, varuje, že útoky USA na Irán by mohli uvrhnúť celý región Blízkeho východu do chaosu. Bombardovanie Iránu Izraelom a USA spustila v výraznú eskaláciu celého regiónu. Padol najvyšší vodca ajatolláh Alí Chámenení. Irán už odpovedal raketovými útokmi na krajiny v Perzskom zálive, na Cyprus a domáce jednotky Národnej gardy (IRGC) varovali pred plavbami cez medzinárodnú obchodnú trasu Hormuzský prieliv.
Hrozba opačného efektu
Generálporučík vo výslužbe začiatkom týždňa vyhlásil, že "americké sily uskutočňujú presné údery s veľkými účinkami". Dodal však, že samotné bombardovanie nevedie k zmene vládneho režimu, ale môže mať presne opačný efekt.
"Keď je reč o Blízkom východe, pričom tento región poznám veľmi dobre, dospel som k záveru, že samotné vonkajšie útoky nemôžu priniesť želanú demokraciu. Zažili sme to už vo viacerých konfliktoch."
Prirovnanie k vojne v Iraku
Hertling spomenul operáciu "Púštna búrka". Bola to druhá vojna v Perzskom zálive, kde proti Iraku stálo 15 krajín OSN (aj ČSR). Po 45 dňoch leteckých útokov nasledoval pozemný postup spojeneckých vojsk. "Bude to ešte ťažšie ako to, čo sme videli v Iraku a v Afganistane. Útoky na Blízkom východe takéhoto charakteru väčšinou posilnia zástancov tvrdej línie. Vytvorí to len ďalší chaos," dodal bývalý generál.
Trump ospravedlnil sobotňajšie „rozsiahle bojové operácie“ proti Iránu tvrdením, že Teherán odmietol snahy o obmedzenie svojho jadrového programu. Počas útokov zomreli doteraz podľa oficiálnych zdrojov štyria príslušníci americkej armády. Šéf Bieleho domu chce v útokoch na Irán pokračovať dovtedy, kým podľa svojich slov nedosiahne "mier na Blízkom východe".