Poriadne sa to zamotáva: Do Ruže mieri herečka aj koketná blondína!

BRATISLAVA - Šou Ruža pre nevestu odštartovala a už na začiatku sa to poriadne zamotáva. Do vily mieria ďalšie krásky! Herečka, aj koketná blondína.
Televízia Markíza predstavila ďalšie súťažiace zo šou Ruža pre nevestu. Toto markizácky ženích nerozdýcha.
Natália (27), módna ambasádorka - Trenčín
Natáliinou vášňou od detstva je móda. Je citlivá fashionistka s výraznou kreatívnou dušou, ktorá prostredníctvom módy dokáže vyjadriť svoje pocity aj fantáziu. Práve vďaka nej vytvára veci, ktoré ženy rady nosia. Sama o sebe hovorí, že je citlivá a kreatívna, no niekedy aj trochu nerozhodná. Po náročnom niekoľkoročnom vzťahu má pocit, že nastal čas začať novú životnú kapitolu. Dnes sa cíti silnejšia a sebavedomejšia a má jasnejšiu predstavu o tom, kým je a čo od života chce. Túži po partnerovi, ktorý bude zároveň jej najlepším priateľom aj životným oporou, s ktorým si raz vybuduje šťastnú rodinu. Ideálny muž by podľa nej mal mať jasno v tom, kam v živote smeruje.
Selina (27), podnikateľka - Bojnice
Selina je charizmatická a koketná blondína, ktorá rozdáva energiu a dobrú náladu všade, kam príde. Je veľmi spoločenská. Vyštudovala dentálnu hygienu a verejné zdravotníctvo. Hoci sa dnes zdravotníctvu venuje už len okrajovo, stále ju táto oblasť zaujíma a váži si vedomosti, ktoré počas štúdia získala. Momentálne sa naplno venuje podnikaniu ako spolumajiteľka kaviarne. Rada flirtuje a presne vie, čo od partnera očakáva. Priťahujú ju ambiciózni muži a verí, že s Bachelorem si budú rozumieť a medzi nimi môže preskočiť iskra už pri prvom stretnutí.
Marika (23), speváčka a herečka - Levoča
Marika pochádza z Levoče a venuje sa spevu aj herectvu. Ako študentka bábkoherectva žije svetom javiska, hudby a vystupovania pred publikom. Umenie ju sprevádza od detstva – vyrastala v rusínskej rodine, kde boli spev a tradície prirodzenou súčasťou každodenného života. V láske zatiaľ nenašla pevný prístav, no verí, že raz stretne muža, ktorý ju bude podporovať, stáť pri nej a dokáže držať krok s jej životným tempom. Do šou Ruža pre nevestu prichádza ako mladá žena, ktorá má jasné predstavy o svojich snoch, no zároveň verí, že láska prichádza vtedy, keď ju človek najmenej čaká. Získať si ju môže muž s charizmou a veľkým srdcom. Jej snom je raz sa stať úspešnou speváčkou a veľkou inšpiráciou je pre ňu Beyoncé.
Chiara (21), študentka - Trenčín
Jej druhé meno je Gabriela a časť jej rodinných koreňov siaha až do Turecka. Veľkú časť života venovala tancu – viac ako desať rokov sa mu venovala súťažne a neskôr pôsobila aj ako inštruktorka spoločenských tancov. Vo vzťahoch je pre ňu kľúčová vernosť a neveru by nedokázala odpustiť. Získať si ju môže muž, ktorý je láskavý, pozorný a úprimný. Do Ruže pre nevestu prichádza ako mladá žena, ktorá síce verí v lásku, no zároveň stojí pevne nohami na zemi.