Zázrak po páde z 38 metrov: Slovák Martin, ktorý v Nemecku prišiel o obe nohy, je konečne doma!

TRSTENÁ - Bolo to jedno z najhorších pracovných nešťastí Slovákov v zahraničí. Pád pracovnej plošiny z výšky 38 metrov v nemeckom Butzbachu pripravil Martina (23) o obe nohy a takmer aj o život. Po viac ako polroku strávenom v nemeckých nemocniciach sa však stal malý zázrak. Martin je konečne na rodnej Orave. Domov ho po 20-hodinovej ceste dopravili záchranári, ktorí tento náročný transport absolvovali bez nároku na jediný cent.
V auguste 2025 obletela Slovensko správa o tragickom páde dvoch mladých montérov v Nemecku. Martin z Vavrečky a jeho kolega Oliver sa zrútili z výšky zodpovedajúcej dvanástim poschodiam. Zatiaľ čo Oliver stále bojuje, pre Martina sa v stredu 4. marca 2026 uzavrela jedna veľká a bolestivá kapitola. Je späť doma.
NEŠŤASTIE v Nemecku: Pod Slovákmi sa zrútila plošina z výšky 38 metrov! Oliver (19) a Martin (23) bojujú o život
Hrdinský čin záchranárov
Prevoz Martina z nemeckého mestečka Bad Aibling na domácu oravskú pôdu nebol bežným transportom. Podujala sa naň trojica záchranárov zo staníc v Čadci a Skalitom – Matej Jaššák, Michal Rotek a Karol Pjentek. Ako informuje obec Vavrečka na sociálnej sieti, pre Martina vyrazili o polnoci, celkovo najazdili 1 662 kilometrov, v sanitke strávili takmer 20 hodín a celú cestu absolvovali vo svojom voľnom čase a bez nároku na mzdu.
Bojovník od narodenia
„Martin celú cestu na Slovensko nespal a živo komunikoval so záchranármi,“ uviedla obec na sociálnej sieti. Obrovská túžba po domove ho držala v bdelosti až do momentu, kým ho neodovzdali do rúk lekárov v Hornooravskej nemocnici v Trstenej.
Martinov osud je príbehom nezlomnej vôle. Narodil sa predčasne v 6. mesiaci a svoj život si musel vybojovať už ako bábätko. Keď sa zdalo, že je z najhoršieho vonku, prišiel osudný 12. august 2025. Po páde z plošiny dostal silnú infekciu a jeho orgány začali zlyhávať. Lekári mu v snahe zachrániť život museli amputovať obe nohy.