AKTUÁLNE Čelná zrážka auta s nákladiakom pri Kremnici! Na miesto vyslali vrtuľník, zverejnili VIDEO zo zásahu

DOLNÁ VES - Neďaleko Kremnice došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa čelne zrazilo nákladné vozidlo s osobným autom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, na miesto bol vyslaný vrtuľník.
Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode na ceste I/65 pri Dolnej Vsi. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, na mieste došlo k čelnej zrážke nákladného vozidla s osobným autom. "Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník," dodáva s tým, že cesta je momentálne prejazdná s obmedzením, v úseku treba počítať so zdržaním. Dopravu na mieste riadi polícia. Odporúča využiť obchádzkovú trasu cez Bartošovu Lehôtku, Ihráč a Nevoľné.
"Podľa predbežných informácií bol pravdepodobnou príčinou čelnej zrážky mikrospánok vodiča osobného auta. Z miesta boli dve zranené osoby z osobného auta prevezené do nemocnice. Presná príčina nehody, ako aj okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho objasňovania," uviedla vo štvrtok popoludní polícia.