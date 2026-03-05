Prišiel sa len opýtať, čo má doma: Zberateľ priniesol do múzea starý obraz a spustil najväčší umelecký objav desaťročí!

AMSTERDAM - Dielo, ktoré bolo desaťročia pripisované neznámemu autorovi, sa po dôkladnom výskume ukázalo ako originál od jedného z najväčších maliarov svetového umenia – Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Majiteľ obrazu pritom netušil, aký vzácny klenot má vo svojej zbierke.
Obraz známy pod názvami Zachariáš v chráme alebo Zachariášovo videnie v chráme dlhodobo zamestnával odborníkov. Viaceré znaky naznačovali, že by mohlo ísť o dielo Rembrandta, no umelecká obec sa v roku 1961 priklonila k záveru, že ide o neautentickú prácu iného autora. Tým sa diskusia na dlhé roky uzavrela.
Maľba následne zmizla z odborného záujmu po tom, ako ju odkúpil súkromný zberateľ. Opätovne sa do centra pozornosti dostala až pred dvoma rokmi, keď ju anonymný majiteľ priniesol do Rijksmuseum v Amsterdame. Jeho cieľ bol pomerne skromný – chcel zistiť, či ide vôbec o dielo nizozemského pôvodu. Netušil však, že spustí zásadný obrat v hodnotení obrazu.
Dvojročný výskum priniesol prelom
Po dvoch rokoch detailného skúmania s využitím moderných analytických metód odborníci potvrdili, že ide o autentické Rembrandtovo dielo. Jedným z rozhodujúcich dôkazov bola analýza drevenej dosky, na ktorej je obraz namaľovaný. Podľa kurátora pre nizozemskú maľbu 17. storočia Jonathana Bikkera drevo pochádza zo stromu vyrúbaného pred rokom 1633, čo korešponduje s datovaním obrazu.
Analýza pigmentov navyše preukázala použitie farieb typických pre Rembrandtovu tvorbu. Rovnako spôsob vrstvenia farby a modelácia postavy Zachariáša zodpovedajú autorovmu rukopisu. „Technika je identická s jeho inými dielami,“ uviedol Bikker pre agentúru AP.
Biblický moment plný napätia
Obraz zobrazuje biblický príbeh, v ktorom archanjel Gabriel navštívi v chráme kňaza Zachariáša a oznamuje mu narodenie syna – budúceho Jána Krstiteľa. Gabriel nie je na maľbe zobrazený priamo; jeho prítomnosť symbolizuje lúč svetla dopadajúci na Zachariáša. Generálny riaditeľ Rijksmusea Taco Dibbits opisuje scénu ako silný emocionálny okamih. Zachariáš, už vo vysokom veku, počúva správu, ktorú považoval za nemožnú. Rembrandt zachytil presne ten moment šoku – postava má otvorené oči a mierne ustupuje, akoby bola správou zaskočená.
ZÁHADA stratených pások z Apolla 11 vyriešená! NASA konečne PRIZNALA, čo sa stalo s pôvodným záznamom
V súčasnosti je známych približne 350 Rembrandtových obrazov. Odborníci nevylučujú, že sa v budúcnosti objavia ďalšie. Hoci múzeum aktívne nové diela nevyhľadáva, podobné objavy dávajú nádej. „Takéto nálezy sú však skôr výnimočné,“ upozorňuje Dibbits. Novo potvrdený Zachariáš je dnes súčasťou zbierok Rijksmusea, kde ho majiteľ dlhodobo zapožičal. Verejnosť si ho môže prezrieť od 4. marca.