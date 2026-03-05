Dve minúty od katastrofy: Iránske bombardéry chceli zaútočiť na najväčšiu základňu USA! Zostrelili ich

TEHERÁN - Dramatická udalosť nad Perzským zálivom ukázala, ako blízko bol región k ďalšej eskalácii vojny. Dve iránske bombardovacie lietadlá smerovali k americkej základni v Katare, no katarské stíhačky ich zničili skôr, než sa dostali k cieľu.
Bombardéry mierili na americkú základňu
Iránske Revolučné gardy vyslali v pondelok ráno dve taktické bombardovacie lietadlá Su-24 smerom ku Kataru. Ich cieľom bola podľa informácií americkej televízie CNN letecká základňa Al-Udeid – najväčšie americké vojenské zariadenie na Blízkom východe, kde slúži približne 10-tisíc amerických vojakov.
Lietadlá sa zároveň približovali aj k Ras Laffanu, strategickému centru spracovania zemného plynu, ktoré patrí medzi kľúčové piliere katarskej ekonomiky.
Podľa zdrojov oboznámených s operáciou boli iránske stroje v jednej chvíli len približne dve minúty letu od plánovaných cieľov.
Pokus o kontakt zlyhal
Katarská protivzdušná obrana lietadlá rýchlo identifikovala. Podľa zdrojov CNN boli bombardéry zdokumentované aj fotograficky a niesli bomby aj navádzanú muníciu.
Katarské úrady sa pokúsili nadviazať s pilotmi rádiový kontakt, no bez úspechu.
Iránske lietadlá následne prudko znížili letovú hladinu približne na 24 metrov nad zemou, čím sa snažili vyhnúť radarom. Keďže neodpovedali na výzvy a smerovali k citlivým cieľom, Katar ich označil za nepriateľské.
Prvá vzdušná bitka katarského letectva
Do akcie boli okamžite vyslané katarské stíhacie lietadlá. Podľa dostupných informácií sa jeden zo strojov F-15 zapojil do vzdušného súboja s iránskymi bombardérmi a obe lietadlá zostrelil.
Iránske stroje následne dopadli do katarských teritoriálnych vôd. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí uviedol, že prebieha pátranie po posádkach zostrelených lietadiel.
Irán reaguje na smrť najvyššieho vodcu
Incident sa odohral v čase, keď Irán spustil rozsiahlu vojenskú odvetu po americko-izraelských náletoch. Počas jedného z nich bol v sobotu zabitý iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, keď útok zasiahol jeho komplex v Teheráne.
Teherán následne odpovedal masívnymi útokmi dronov a rakiet proti štátom v oblasti Perzského zálivu.
Použitie bombardérov s posádkou je podľa CNN významné – ide o prvý takýto útok Iránu proti susednej krajine od smrti Chameneího.
Pentagon potvrdil incident
Udalosť potvrdil aj náčelník Zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Dan Caine počas brífingu v Pentagone.
Podľa jeho slov katarské stíhačky zostrelili dva iránske bombardéry, ktoré sa približovali k citlivým objektom. Konkrétne ciele lietadiel však nešpecifikoval.
Katar hovorí o nebezpečnej eskalácii
Katarský premiér Muhammad bin Abdurrahmán Al Thání označil incident za vážnu eskaláciu.
Počas telefonátu s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Araghčím vyhlásil, že Irán namiesto zmiernenia napätia podniká kroky, ktoré ohrozujú susedné krajiny a môžu ich zatiahnuť do konfliktu.
Stovky rakiet a dronov
Od začiatku odvetnej operácie Irán podľa údajov regionálnych vlád odpálil viac než 400 balistických rakiet a vyše tisíc bezpilotných lietadiel smerom k štátom Perzského zálivu.
Útoky zasiahli mestá, energetické zariadenia, letiská aj hotely v rôznych častiach regiónu a vyvolali medzi obyvateľstvom veľkú nervozitu.
Väčšinu projektilov sa síce podarilo zostreliť, no jeden z iránskych útokov v nedeľu prerazil protivzdušnú obranu a zasiahol improvizované operačné centrum v kuvajtskom prístave Šuaiba. Zahynulo pri tom šesť amerických vojakov.