Jovinečko skončil na POLÍCII: Zmietli to zo stola a toto je DÔVOD!

BRATISLAVA - Humor, ktorý nepozná hranice a neraz končí až na policajnom výsluchu! Filip Jovanovič, ktorého celé Slovensko pozná ako Jovinečka, a jeho parťák Adam Berger alias Bergino opäť šokujú. Vo svojej novej šou plánujú zájsť tak ďaleko, ako ešte nikdy!
Dvojica Jovinečko a Bergino patrí k najúspešnejším tvorcom zábavného obsahu na slovenskom internete, no ich štýl rozhodne nie je pre "citlivky". Keď prišla reč na to, čo vo svojom živote či tvorbe naozaj prehnali, Jovinečko neváhal a okamžite bonzoval na svojho kolegu a kamaráta, pčirom prezradil pikantný incident zo súkromia. Bergino však neostal nič dlžný svojej povesti a sebakriticky priznal aj vlastné prehrešky. „Ja si myslím, že som dostatočne prehnal aj svoj váhový limit za posledné obdobie... a čo sme ešte prehnali? Našu šouku!“ avizuje pokračovanie ich projektu, ktorý má byť podľa oboch tvorcov ešte drsnejší. „Bude tam rasizmus, politická téma, choroby, vojny... bude to prehnané a zosmiešňovať budeme asi každého, kto žije aj nežije,“ šokuje Jovinečko.
Robiť si žarty z konkrétnych ľudí je však v dnešnej dobe poriadne tenký ľad. Jovinečko už na vlastnej koži pocítil, že nie každý má pre ich nadsádzku pochopenie. „Už som bol raz na polícii vypovedať a teta bola veľmi zlatá a zmietla to zo stola. Pochopila, že to bola komédia, paródia...“ opísal svoju skúsenosť s políciou. Podľa influencera sú na svete oveľa horšie veci, ktorým by sa mala venovať pozornosť, než sú ich videá.
Nevenujú sa však iba kontroverznej talkšou, na svete je už scenár k ich vlastnej komédii! Politickej paródii v celovečernom filme sa chcú vyhnúť, na strieborné plátna mieria s niečím iným. „Bude to čistá zábava, taká ujetá komédia, že sa ideme spustiť na to najnižšie dno a spraviť si srandu z bežného ľudu, z bežného života a dať tomu nadsádzku,“ prezradil Jovinečko s tým, že na výsledok si budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať. Kde však končí sranda a začína urážka? Existujú vôbec témy, ktoré sú pre túto dvojicu tabu? Ako to býva u Jovinečka a Bergina zvykom, aj na túto otázku odpovedali narovinu a bez okolkov!