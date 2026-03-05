Policajti v Trnavskom kraji rozdali za 4 hodiny STOVKY pokút! Rýchlosť nebola jediný problém

TRNAVA - Policajti vykonali v stredu (4. 3.) v Trnavskom samosprávnom kraji (TTS) celokrajskú osobitnú kontrolu zameranú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Počas štvorhodinovej akcie odhalili 218 dopravných priestupkov, pričom najčastejším bolo prekročenie povolenej rýchlosti. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti sa zamerali najmä na zisťovanie požitia alkoholu a iných návykových látok u vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, dodržiavanie rýchlostných limitov, spôsob jazdy a ďalšie porušenia pravidiel cestnej premávky. Z celkového počtu priestupkov vyriešili policajti 209 prípadov na mieste v blokovom konaní, medzi pokutovanými boli aj dvaja motocyklisti. Osem vodičov riešili napomenutím a jeden priestupok oznámili na dopravný inšpektorát.
Dychovej skúške na alkohol sa podrobilo 578 vodičov, pričom všetky výsledky boli negatívne. V jednom prípade policajti zaznamenali pozitívny skríningový test na drogy. Počas kontroly zadržali štyri vodičské preukazy a štyri osvedčenia o evidencii vozidla. V jednom prípade zadržali aj tabuľky s evidenčným číslom vozidla.
Najviac priestupkov - 123, súviselo s prekročením rýchlosti. Policajti ďalej zaznamenali 36 prípadov telefonovania počas jazdy, 12 priestupkov za nepoužitie bezpečnostného pásu a 13 priestupkov za zlý technický stav vozidla. Ďalších 25 priestupkov sa týkalo napríklad nedania prednosti v jazde, nesprávneho spôsobu jazdy alebo chýbajúceho povinného zmluvného poistenia. Polícia opätovne apeluje na vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, jazdili zodpovedne a boli voči ostatným účastníkom premávky tolerantní a ohľaduplní. Cieľom kontrol je zvýšiť bezpečnosť na cestách.