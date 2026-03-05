Ružinov využíva nový stavebný zákon: Nelegálne bilbordy zmizli už aj zo súkromných plôch

BRATISLAVA - V bratislavskom Ružinove odstránili vo štvrtok dva nelegálne bilbordy, ktoré stáli niekoľko rokov na súkromnom pozemku na Bajkalskej ulici. Mestskej časti sa to podarilo na základe nového stavebného zákona, ktorý prvýkrát dáva obci možnosť odstraňovať nelegálne informačné konštrukcie aj zo súkromných pozemkov a budov. Uviedol to starosta Ružinova Martin Chren. Podané sú ďalšie podnety.
„Mestská časť prostredníctvom svojej organizácie VPS dnes odstránila dva nelegálne bilbordy. Veľmi dlho špatili Bajkalskú ulicu, boli postavené absolútne bez povolenia,“ skonštatoval Chren. Problém s nimi podľa starostu bol, že v minulosti neboli klasifikované ako stavby, keďže neboli pevne spojené so zemou. Zmena stavebného zákona ich však zadefinovala ako informačnú konštrukciu a zároveň sa na základe podnetov samosprávy podarilo presadiť zmenu, podľa ktorej má obec právo odstrániť nelegálny bilbord, aj keď sa nachádza na súkromnom pozemku. Napriek obštrukciám sa mestskej časti zároveň podarilo v utorok (3. 3.) získať povolenie stavebného úradu.
„Dnes sme hneď pristúpili k odstráneniu týchto bilbordov. Samozrejme, v súlade so zákonom. Náklady na odstránenie si budeme potom uplatňovať u ich majiteľa,“ poznamenal Chren.
Podľa starostu vedie mestská časť viac takýchto konaní. Spomína tiež „veľmi spriaznenú firmu“ k tým na Bajkalskej ulici, kde má viaceré bilbordy, ale aj na poli okolo Bratislavy, pričom často na nich majú reklamu aj niektoré politické strany. „Zároveň evidujeme aj niektoré ďalšie. Tie konania vedia byť pre obštrukcie stavebníkov občas dlhé, ale aj tento príklad ukazuje, že vedú aj k výsledku, ak sa naozaj snažíme,“ doplnil Chren.