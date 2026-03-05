Nástupca ajatolláha Chameneího bude nelegitímny: Syn šacha predpovedá skorý pád celého režimu

PARÍŽ - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví vo štvrtok uviedol, že ktokoľvek sa stane nástupcom Alího Chameneího na poste najvyššieho iránskeho vodcu, bude nelegitímny. Pahlaví to napísal v príspevku na sieti X, v ktorom súčasne deklaroval, že víťazstvo nad islamistickým režimom v Iráne je blízko. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike. Vyzýva, aby sa Irán zmenil na sekulárny štát, navrhuje referendum o budúcom politickom systéme a presadzuje rešpektovanie ľudských práv. Otázka nového najvyššieho vodcu Iránu je aktuálna po tom, ako bol v sobotu 28. februára, v prvý deň izraelsko-amerických útokov na Irán, v Teheráne zabitý ajatolláh Chameneí a asi 40 predstaviteľov vedenia Iránu.
Nového vodcu bude voliť Zhromaždenie znalcov, ktoré je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Zbor má 88 členov, ktorí sa volia v priamych voľbách na osem rokov. Kandidátov na členstvo však musí najprv schváliť Rada strážcov, čo výrazne obmedzuje okruh uchádzačov. Zhromaždenie znalcov zohralo kľúčovú úlohu v roku 1989, keď po smrti ajatolláha Rúholláha Chomejního zvolilo do funkcie najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Momentálne je tento orgán opäť v centre pozornosti, keďže po Chameneího smrti bude rozhodovať o jeho nástupcovi. Medzi horúcimi kandidátmi na post vodcu sa spomína aj meno Modžtabá Chameneí, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatolláha Chameneího. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že „akýkoľvek vodca vymenovaný iránskym teroristickým režimom bude jednoznačným cieľom eliminácie“ a dodal, že „nezáleží na tom, aké bude jeho meno alebo kde sa skryje“.