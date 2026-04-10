FOTO Žúrka plná celebrít: Nikodým oslavoval 55 rokov! Neuveríte, kto sa objavil medzi hosťami...

BRATISLAVA - Okrúhle narodeniny si známa televízna tvár Martin Nikodým pripomenul v spoločnosti rodiny, priateľov aj kolegov zo šoubiznisu. Nechýbala dobrá nálada, zábava a príjemná atmosféra počas celého večera. Medzi hosťami sa objavili aj známe mená.
Moderátor Martin Nikodým oslávil svoje okrúhle narodeniny vo veľkom štýle v jednom z luxusných podnikov v hlavnom meste, kde sa stretla pestrá spoločnosť jeho najbližších, priateľov aj známych tvárí slovenského šoubiznisu. Oslava sa niesla v uvoľnenej atmosfére plnej smiechu, hudby a dobrej nálady, pričom nechýbalo bohaté pohostenie ani štedrá ponuka jedla a pitia.
Pri tejto príležitosti sa Nikodým podelil aj o svoje dojmy na sociálnej sieti. „Zasa raz som mal 29, tentokrát karmických 55. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí v mojom živote hrajú dôležitú rolu. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a za TOP party, ktorá by sa mohla hádam aj v TV vysielať,“ neskrýval svoju radosť oslávanec.
Medzi hosťami nechýbali známe mená ako Andrej Bičan s manželkou Michaelou, Linda Antal Rezešová, herečka Barbora Chlebcová, ktorá vyzerala očarujúco. Pozvaná bola aj moderátorka Katka Brychtová či herečka Ivana Kuxová s manželom, hercom Petrom Bajerčíkom. O hudobný program sa postarala kapela so spevákom Martinom Madejom, ktorá dotvorila celkovú atmosféru večera. Príjemným prekvapením bol aj samotný oslávenec, ktorý sa chopil mikrofónu, zaspieval si a zahral na gitare. Zároveň medzi pozvanými hosťami nechýbal ani choreograf Ján Ďurovčík, ktorý dnes oslavuje svoje 55. narodeniny.
