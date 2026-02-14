V Mníchove sa na demonštrácii proti Iránu zišlo 200-tisíc ľudí

MNÍCHOV - Približne 200.000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo na demonštrácii proti vláde v Iráne v bavorskej metropole Mníchov, kde aktuálne za účasti svetových lídrov prebieha medzinárodná bezpečnostná konferencia, uviedla tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AFP a DPA.
Demonštranti sa zhromaždili na mníchovskom výstavisku Theresienwiese a odsúdili iránske vedenie za krvavé potlačenie januárových celoštátnych protestov. Niektorí z protestujúcich mávali vlajkami so symbolom iránskej monarchie zvrhnutej v roku 1979. Protesty vypukli 28. decembra najskôr pre prudké oslabenie iránskej meny a rastúce ceny energií. Postupne prerástli do masových protestov proti iránskemu teokratickému režimu. Podľa údajov vlády si vyžiadali viac než 3000 mŕtvych.
Iránske úrady tvrdia, že drvivá väčšina obetí boli príslušníci bezpečnostných zložiek alebo náhodní okoloidúci, ktorí sa stali obeťou „teroristov“ pracujúcich pre Izrael a Spojené štáty. Ľudskoprávne organizácie so sídlom mimo Iránu však obviňujú štátne sily z útokov na demonštrantov a tvrdia, že počas eskalácie protestov zahynulo najmenej 7000 ľudí. Zhromaždenia vyzývajúce na medzinárodnú akciu proti Teheránu sú na sobotu naplánované aj v kanadskom Toronte a v americkom Los Angeles.
Syn bývalého iránskeho šacha Rezá Pahlaví v sobotu vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby „pomohol“ iránskemu ľudu. Pahlaví, ktorý žije v exile od zvrhnutia vlády svojho otca počas islamskej revolúcie v roku 1979, naliehal na vonkajšiu „humanitárnu intervenciu, aby sa zabránilo stratám ďalších nevinných životov“ v Iráne. Theresienwiese, kde sa každoročne koná obrovské podujatie Oktoberfest, sa nachádza necelé tri kilometre od miesta konania bezpečnostnej konferencie.