Výbuch pri železničnej stanici v Moskve! O život prišiel policajt a útočník

Polícia a záchranné zložky na mieste útoku na policajnú hliadku neďaleko železničnej stanice Savjolovskij v Moskve v utorok 24. februára 2026 (Zdroj: SITA/AP)
MOSKVA - Explózia v noci na utorok pri železničnej stanici v Moskve si vyžiadala najmenej dve obete. O život prišiel policajt a muž, ktorý podľa tamojších úradov odpálil výbušné zariadenie. Ďalší dvaja policajti utrpeli zranenia, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. Informuje s odvolaním sa na správy agentúr TASS, Reuters a AFP.
Útočník sa priblížil k dopravným policajtom sediacim vo vozidle a následne došlo k výbuchu, uvádza ministerstvo vo vyhlásení. K incidentu došlo približne o 0.05 h miestneho času na námestí pred železničnou stanicou. Úrady začali vyšetrovanie a zatiaľ neposkytli podrobnosti o type výbušniny ani o totožnosti útočníka.