Ray Wilson a GENESIS Classic  Jediný koncert na Slovensku

Jeden z lídrov britskej art rockovej legendárnej skupiny GENESIS Škót Ray Wilson (57) sa v rámci svojho európskeho turné predstaví aj na Slovensku! V nedeľu 19. apríla zaspieva legendárne hity v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC).
RAY WILSON spieval v Genesis v rokoch 1996 až 1998, keď vystriedal Phila Collinsa. Ako hlavný spevák Genesis napísal a naspieval album Calling All Stations, ktorý sa v roku 1997 umiestnil na 2. mieste v Británii a Nemecku. Genesis za svoju kariéru predali takmer 150 miliónov albumov.
„RAY WILSON počas dvojhodinového predstavenia GENESIS Classic ponúkne viav ako 20 najväčších hitov z éry Genesisu, ale aj svojej kariéry so skupinou Stiltskin ako napríklad Follow You Follow Me, No Son Of Mine, That's All, Inside, Congo Calling All Stations či Mama,“ uviedla PR manažérka organizátora Katarína Šuhajová.
„RAY WILSON je nielen špičkovým spevákom, ale aj brilantným gitaristom a je známym perfekcionistom. Vždy koncertuje obklopený špičkovými muzikantmi. Čo pieseň, to obrovský hit. Vstupenky na sedenie sú už vypredané na 90 percent, Môžeme sa tešiť na skutočne mimoriadny koncertný zážitok,“ dopĺňajú zástupcovia organizátora bratislavského koncertu.
Okrem neustáleho koncertovania spolupracoval Ray so skvelými umelcami všetkých hudobných žánrov, medzi ktorými boli „Armin van Buuren“, „Steve Hackett“, „Turntablerocker“, „RPWL“, či „Scorpions.“ Rayov najnovší album „The Weight of Man“ – mnohými považovaný za jeho doteraz najlepší album – vyšiel v roku 2021, päť rokov po uznávaných albumoch „Song For A Friend“ a „Makes Me Think Of Home“, ktoré vyšlo v roku 2016.
Vstupenky na Predpredaj.sk