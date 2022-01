Krásna kráľovná z Arabely je pripútaná na lôžko: Nevníma vonkajší svet, prestala aj komunikovať!

PRAHA - Herečka Jana Brejchová vždy patrila nielen k talentovaným, ale aj krásnym ženám českého filmu. Bohužiaľ, po smrti posledného manžela začala mať zdravotné problémy, ktoré ju upútali na lôžko. V takomto stave je už šesť a pol roka, nachádza sa c Centre následnej starostlivosti Fakultnej nemocnice Motol a už prestala aj komunikovať.

Jana Brejchová sa narodila 20. januára 1940. Herectvo nikdy neštudovala, no vo filme sa objavila už ako 13-ročná. Vďaka prirodzenému talentu si potom zahrala v množstve filmov aj v niektorých seriáloch. Známa je ako kráľovná zo seriálu Arabela alebo z filmu Noc na Karlštejne.

Okrem talentu disponovala herečka aj nespornou krásou. Často bola označovaná za českú Bardotku, kniha Herecké manželstva jej dokonca dala prívlastok najväčšia sexbomba českého filmu.

Prvýkrát sa vydávala ako 18-ročná. Jej partnermi boli režisér Miloš Forman a herci Ulrich Thein, Vlastimil Brodský, Jaromír Hanzlík a naposledy Jiří Zahajský. Brali sa v roku 1993. O 14 rokov neskôr však zomrel.

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský tvorili pár v súkromí aj pred kamerami.

Brejchová mala vtedy 67 rokov a po tejto rane ju pomaly začali opúšťať sily. Začala bojovať so zdravotnými problémami. Má diagnostikovanú Parkinsonovu chorobu a býva v zariadení pre dlhodobo chorých.

Jej dcéra Tereza Brodská v minulosti prezradila, že jej mama je ležiacim pacientom a nedokáže chodiť. Naposledy priznala, že už nekomunikuje a nevníma ani vonkajší svet. „Mamička je ležiak, vlastne stále leží a iba pozerá. Už nevníma vonkajší svet. Má neurologický nález na mozgu a na to neexistujú žiadne lieky. Nikdy sa to nezlepší, už sa to môže len zhoršiť,“ povedala dcéra pre časopis Sedmička.

„Je hrozné vidieť takto mamičku, ale stále si hovorím, že toľko ľudí je na svete chorých, že nie je jediná. Musíme to brať tak, že je to život,“ dodala Tereza s tým, že jej mama už nedokáže rozhodovať o svojom živote sama. O očkovaní proti koronavírusu preto rozhodla za ňu. „Mamička sa už nemôže rozhodovať sama, musela som to za ňu rozhodnúť ja sama s pani primárkou. Už má za sebou prvú dávku a čaká na druhú,“ prezradila ešte na jar.

