Návrat farmárky Nikoly vo veľkom štýle: HRIEŠNE TELO v sexi NEGLIŽÉ!

BRATISLAVA – Nikola Ďuriš Komorová opäť púta pozornosť! Vracia sa vo veľkom štýle – a určite nie na farmárskom statku.
Nikola Ďuriš Komorová sa dostala do povedomia verejnosti vďaka účasti v reality šou Farma, ktorá na obrazovkách Markízy funguje od roku 2011. Odvtedy sa na obrazovky dostáva každý rok, a rokoch 2012 a 2017 dokonca dvakrát. Asi najpamätnejšia je asi druhá séria, ktorá priniesla viacero výrazných postáv. A jednou z nich bola aj kontroverzná Nikola Komorová.
Odvtedy však uplynulo vyše štrnásť rokov a jej život sa uberal iným smerom. Nielenže je mamou dvoch detí, ale rozhodla sa naplno venovať športu. Robí fitness a pred pár rokmi prepadla boxu. Šport sa však stal nielen jej vášňou, ale aj povolaním. Aj vďaka pravidelnému pohybu Nikola po pôrodoch výrazne schudla, takže svoju postavičku ako lusk môže bez váhania ukazovať svetu. A to aj urobila! Nafotila dráždivé fotky v negližé, ktoré určite potešia nejedno mužské oko.
Nikola sa teda rozhodla začať nový príbeh, zrejme podľa hesla, že nikdy nie je neskoro začať odznova. Tak to aspoň uvádza na svojom Instagrame. Pre Topky prezradila, čo ju k tomu viedlo: „Začala som znova trénovať ľudí a venovať sa instagramu a foteniu. Chcem tvoriť znova kontent, ktorý som voľakedy tvorila... Mala som ťažké obdobie, rok a pol som mala pauzu, venovala som sa len deťom...“
Ale deti sú už väčšie, takže má viac času na seba i svoju prácu. Ešte väčším motivačným kľúčom však bolo čosi iné: „Chcem ukázať ženám, že aj po dvoch deťoch vie zena vyzerať dobre. Stále počúvam o tom, ako nie je možné, aby žena vyzerala tak ako ja,“ podprahovo sa chváli NIkola a dodáva: „Chcem fotiť viac a robiť viac kontentu.“ Čo nám teda ostáva dodať? Iba to, že fanúšikovia sa môžu tešiť na ďalšie šteklivé fotky... Tie prvé nájdete vo FOTOGALÉRII nižšie.