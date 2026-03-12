Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

S privátnymi značkami z Lidla máte vždy na výber. Výhodnejšie ceny obľúbených potravín naprieč kategóriami sú toho dôkazom

V čase rastúcich cien a ekonomickej neistoty čoraz viac ľudí premýšľa nad tým, ako pri bežných nákupoch ušetriť. Pomôcť pritom môžu aj malé zmeny v nákupných návykoch. Jednou z nich je napríklad výmena známeho značkového produktu za dostupnejšiu alternatívu z portfólia privátnych značiek. Práve tie dnes ponúkajú kombináciu dostupnej ceny a kvality, ktorá dokáže mnohých spotrebiteľov príjemne prekvapiť a potvrdzuje, že nakupovať v Lidli sa oplatí.

Potraviny patria medzi výdavky, ktorým sa nedá vyhnúť. Hoci ľudia často približne vedia, čo potrebujú kúpiť, v regáloch sa neraz rozhodujú podľa zvyku alebo známej značky. Práve v takýchto situáciách však môže dochádzať k zbytočnému preplácaniu.

„Rozdiel v cene medzi ‚veľkým menom‘ a privátnou značkou sú pri jednej položke možno centy, ale na konci mesiaca sú to v peňaženke desiatky eur, ktoré ste mohli radšej investovať. Ja sama som si pri svojich obľúbených produktoch všimla, že ich často vyrába tá istá firma ako tie prémiové. Napríklad v Lidli bežne kupujem tresku, ktorá je v 98 % zložením aj chuťou identická s tou drahšou. V regáli je potom pre mňa voľba jasná,“ vysvetľuje autorka obsahu o osobných financiách, šetrení a investovaní Sára Ferenčíková. Podľa nej ide o efektívny spôsob, ako pravidelne ušetriť bez toho, aby spotrebitelia museli znižovať svoj štandard.

Dôležitú úlohu pritom zohráva aj spôsob, akým ľudia produkty porovnávajú. Vyššia cena totiž automaticky neznamená vyššiu kvalitu. „Jednoducho – začnite čítať etikety. Mnohí sa tomu vyhýbajú, lebo to vnímajú ako časovo náročné. Pravda je však taká, že väčšina z nás kupuje dokola tie isté potraviny. Stačí si ich porovnať raz a často zistíte, že priplácate len za krajší obal alebo známe logo. Dôležité je sledovať najmä jednotkovú cenu a reálny obsah balenia,“ radí Ferenčíková.

Malé výdavky vedia mať dlhodobo veľký dopad

Aj drobná sladkosť či obľúbený nápoj môžu mať pri každodenných nákupoch na rodinný rozpočet väčší vplyv, než sa na prvý pohľad zdá. Práve preto odporúča Ferenčíková venovať väčšiu pozornosť menším výdavkom, ktoré sa zvyknú v priebehu mesiaca nenápadne kumulovať. „Peniaze sa nám totiž nestrácajú pri veľkých nákupoch, tie máme zvyčajne pod kontrolou. Strácajú sa pri malých sumách, ktoré opakujeme každý deň. V psychológii financií sa tomu hovorí ‚latte faktor‘. Človek má pocit, že o nič nejde, no v mesačnom súčte to môže pokojne vytiahnuť z rozpočtu 150 až 200 eur.“ Pravidelný zápis aj tých najmenších výdavkov podľa nej predstavuje najjednoduchší spôsob, ako tomu predísť. „Keď ich vidíte čierne na bielom, váš mozog ich prestane ignorovať,“ uzavrela Ferenčíková.

Kvalitné nemusí znamenať drahé

Diskontný reťazec Lidl patrí medzi priekopníkov v oblasti privátnych značiek. Tie často ponúkajú cenovo dostupnejšiu alternatívu k etablovaným značkám a postupne si získali pevné miesto v každodenných nákupoch jeho zákazníkov.  

Jedným z príkladov je značka Pilos, ktorú spotrebitelia v prieskume agentúry NMS Market Research z decembra 2025 označili za najobľúbenejšiu privátnu značku mliečnych výrobkov na Slovensku. Z jej portfólia si zákazníci môžu vychutnať napríklad mozzarellu, ktorá je o 52 % lacnejšia než porovnateľný značkový výrobok a zároveň kvalitou aj chuťou spĺňa očakávania bežných i náročnejších spotrebiteľov.

Podobnú úsporu ponúkajú aj ďalšie produkty z portfólia privátnych značiek Lidla. Platí to aj pre orieškovo-nugátový krém značky Choco Nussa, pri ktorom možno ušetriť približne polovicu ceny v porovnaní so známymi značkovými alternatívami. Ide pritom o produkt, ktorý si mnohí radi doprajú pri raňajkách či dezertoch.

Aj tieto príklady ukazujú, že pri každodenných nákupoch sa oplatí pozrieť aj na dostupnejšie alternatívy. Rozdiel v cene môže byť výrazný, no kvalita a chuť zostávajú pre zákazníkov dôležitým štandardom.

