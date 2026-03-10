Politológovia veštia osud SaS po kongrese: Nemilosrdný KONIEC Sulíka, nová éra a neistá budúcnosť Cigánikovej!

BRATISLAVA - Liberáli po poslednom kongresovom víkende evidentne započali novú kapitolu ich politického príbehu. Odstrihnutie sa od minulosti dokumentuje nielen fakt, že sa rozhodli neponúknuť šancu Richardovi Sulíkovi ako zakladateľovi strany znovu kandidovať, ale aj to, že sa z republikovej rady odoberá Jana Bittó Cigániková, ktorá má k Sulíkovi blízko. To, či strana tieto kroky prežije a aké sú tradície podobných politických príbehov na Slovensku, riešili aj známi politológovia.
Delegáti opozičnej SaS na víkendovom kongrese odmietli návrh, aby bol bývalý predseda strany Richard Sulík zaradený na kandidátnu listinu pre najbližšie parlamentné voľby.
Uznesenie, ktoré predložil člen strany Dušan Kelle, získalo len dva hlasy – od samotného navrhovateľa a poslankyne Jany Bittó Cigánikovej. O výsledkoch 22. kongresu informovalo komunikačné oddelenie SaS.
Predseda strany Branislav Gröhling označil výsledok hlasovania za jasný signál, že strana chce pokračovať bez návratu bývalého lídra. "Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu," vyhlásil. Dodal, že cieľom strany je podieľať sa na tom, aby sa Slovensko opäť priblížilo obdobiu ekonomického rastu, keď bolo označované za tatranského tigra.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková uviedla, že hlasovanie zároveň potvrdilo podporu predsedovi Gröhlingovi. Podľa nej sa neobáva ani odchodov zo strany. "Aj predkladateľ návrhu povedal, že rešpektuje, že v stranách existujú rôzne frakcie. Chcel len vyvolať diskusiu a zistiť názor členskej základne," povedala po kongrese.
Kongres priniesol aj personálne zmeny v straníckych orgánoch. Delegáti volili troch členov republikovej rady, keďže mandát sa končil Ľudovítovi Paulisovi, Martinovi Bartovi a Jane Bittó Cigánikovej. Mandát obhájil iba Paulis, novými členmi sa stali Peter Čech a Miroslava Bátovská. Do rozhodcovskej komisie zvolili Daniela Kraveca a do revíznej komisie Petra Jurča.
Ľudia, ktorí Sulíkovi vďačia za svoju politickú existenciu, to poňali nemilosrdne, myslí si Štefančík
Z týchto skutočností vyvstávajú aj otázky na budúcnosť SaS, ktoré zodpovedal politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík:
Ako hodnotíte závery kongresu opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) počas poslednej soboty?
- Ako vnútrostranícke rozhodnutie. Spravidla býva zvykom, že otcovia zakladatelia aspoň ostanú čestnými predsedami, prípadne majú inú honorovanú funkciu, ale vyzerá to tak, že nové vedenie SaS miesto pre Richarda Sulíka v strane naozaj nevidí. Pamätáme sa však na to, ako zo strany často odchádzali ľudia práve pre nezhody s predsedom Richardom Sulíkom. Vyzerá to tak, že smerovanie sa tentokrát otočilo. Namiesto toho, aby odišli členovia, vyhodili prakticky otca zakladateľa z rodiny.
Rozchádza sa SaS definitívne so svojou politickou minulosťou vylúčením Jany Bittó Cigánikovej z republikovej rady a Richarda Sulíka ohľadom možnosti opätovného postavenia na kandidátku?
- Skôr by som povedal, že Jane Bittó Cigánikovej sa venuje prílišná pozornosť. Ju nezvolili do vrcholného orgánu strany pre ňu samotnú a jej politický názor, ale pre jej jednoznačne pozitívny prístup k Richardovi Sulíkovi. V tomto kontexte sa mi zdá neuveriteľné, že ľudia, ktorí Richardovi Sulíkovi vďačia za svoju politickú kariéru, sa s ním vedia vysporiadať takto nemilosrdne. A to aj napriek tomu, že Richard Sulík mohol svojimi vyjadreniami niektorým členom prekážať.
Je toto pre predsedu Branislava Gröhlinga politické víťazstvo a čo na to povedia jeho voliči?
- História až na pár výnimiek ukazuje, že strana, ktorá vymení otca zakladateľa, má následne problém dostať sa do parlamentu. Branislav Gröhling zatiaľ výmenu obstál len v prieskumoch verejnej mienky, ale slovenská skúsenosť ukazuje, že prieskumy nie sú verným obrazom volebného výsledku. Takže ostal by som opatrný, napokon ani Richard Sulík ani Jana Bittó Cigániková nepovedali zatiaľ v politike posledné slovo a nejaký ten preferenčný potenciál majú. Práve ten, ktorý strane môže chýbať pri konečnom spočítavaní voličských hlasov. Gröhling teda teraz musí urobiť všetko preto, aby strane odchod Sulíka a Bittó Cigánikovej viac pomohol ako uškodil.
Očakávate, že poslankyňa Jana Bittó Cigániková skončí aj v strane?
- Spravidla to tak býva. Najskôr sú vyjadrenia nezvolených politikov opatrné, potvrdzujú pokračovanie práce pre stranu, ale nakoniec to vyvrcholí odchodom zo strany a vstupom do inej, prípadne k založeniu novej. Predpokladám, že Jana Bittó Cigániková sa bude snažiť využiť potenciál získaný z preferenčného hlasovania a v slovenskej politike zatiaľ nepovedala posledné slovo.
Kde by ste tipovali, že sa bude Bittó Cigániková politicky angažovať? Je pravdepodobné, že to bude spolu so Sulíkom a môžu uberať percentá SaS?
- Richard Sulík získal vo voľbách 2023 niečo cez 82 000 preferenčných hlasov, Jana Bittó Cigániková necelých 40 000. Mnohí z nich týchto dvoch ľudí voliť automaticky nebudú, ale je tam veľký potenciál na to, aby boli zaujímaví pre iné strany. Ich odchod stranu síce oslabí, ale stále tu môžu byť ľudia, ktorí predtým SaS nevolili práve pre politiku Richarda Sulíka. Je len čistá špekulácia uvažovať o tom, ktorá skupina je väčšia.
Čo sa týka ich budúcnosti, špekuluje sa o Borisovi Kollárovi. V tomto prípade by som pri týchto špekuláciách zostal. Hoci je pravda, že slovenská politika vie vždy poriadne prekvapiť.
Toto je už Gröhlingová SaS, môže si vydýchnuť a nastáva nová éra, tvrdí Cirner
Názorom prispel aj politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove. Ten hodnotil priebeh kongresu úplne priamo a stručne.
"Je to taká slovenská tradičná politická očista alebo doslova čistka, aby strana bola jednotná bez rušivých elementov a "nekadilo" sa do vlastného hniezda, tým, že sa bude verejne v médiách kritizovať predseda strany a politika strany. Urobilo by to každé vedenie politickej strany - zbavilo by sa oponentov. Je to potvrdenie novej éry v SaS, SaS bez Sulíka," myslí si Cirner.
Cirner toto číta ako víťazstvo predsedu Gröhlinga a potvrdenie jeho línie. "V SaS už nie je viac miesta pre Richarda Sulíka a jemu lojálnych ľudí. Už je to SaS Branislava Gröhlinga," nazdáva sa politológ z Prešova.
"Domnievam sa, že pán Sulík aj pani Bittó Cigániková ich politickú budúcnosť budú spájať s inými politickými projektmi mimo SaS. Gröhling si môže vydýchnuť, že eliminoval vplyv otca zakladateľa SaS Sulíka. Gröhling sa definitívne osamostatnil, už za ním nie je Sulíkov tieň. Sulík mal vždy politický výtlak, ale čo bolo včera nemusí byť zajtra. Keď počúvame o spolupráci s Borisom Kollárom či Tomášom Tarabom, už to bude iná politika aká bola pre Sulíka typická, keď riadil SaS," myslí si Cirner.