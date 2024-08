SEXI dovolenkové FOTO slovenskej herečky: Nedávno oslávila 50-ku? Neveríme, ukáž občiansky!

(Zdroj: Instagram LL)

Lucia Lapišáková je obľúbenou slovenskou herečkou. Zahrala si v jojkárskych seriáloch Pod povrchom či Kuchyňa, no primárne pôsobí na doskách, ktoré znamenajú svet. Koncom mája sme vám priniesli článok z jej tajnej narodeninovej oslavy, ktorú mala v centre nášho hlavného mesta. Aktuálne umelkyňa trávi voľné chvíle v Chorvátsku.

A pri pohľade na zábery, ktoré odtiaľ zverejnila, by len málokto tipol vek, ktorý nedávno oslávila. Lucia sa pochválila sériou fotiek z jachty... Oblečené má sexi čierne monokiny, ktoré len podčiarkli jej bezchybné krivky a pohľad do jej hlbokého výstrihu určite potešil nejedného mužského fanúšika. A ako to je teda s tým vekom? Ževraj oslávila 50-ku? Neveríme, ukáž občiansky!