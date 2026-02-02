Venezuela prepustila ďalších politických väzňov: 33 ľudí získalo slobodu

CARACAS - Vo Venezuele v nedeľu prepustili viac ako 30 ľudí považovaných za politických väzňov, oznámila organizácia Foro Penal. Ide o súčasť ohláseného prepúšťania, ktoré podľa rodín odsúdených prebieha príliš pomaly. Informovala o tom agentúra Reuters.
Návrh zákona o amnestii pre stovky väzňov
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v piatok oznámila návrh zákona o amnestii pre stovky väzňov a uviedla, že väznica El Helicoide v hlavnom meste Caracas bude premenená na centrum pre šport a sociálne služby. Správa OSN z roku 2022 konštatovala, že väzni tam boli vystavení mučeniu, čo venezuelská vláda poprela.
Za mrežami ich ostáva ešte viac ako 700
Skupina Foro Penal uviedla, že od začiatku januára overila prepustenie 344 osôb, ktorých označuje za politických väzňov, z nich 33 v nedeľu. Odhaduje, že za mrežami ich ostáva ešte viac ako 700. Prepúšťanie väzňov sa zrýchlilo, odkedy Venezuela 8. januára oznámila spustenie tohto procesu. Stalo sa tak po tom, ako Spojené štáty zadržali dovtedajšieho prezidenta Nicolása Madura.
Vládni predstavitelia popierajú zadržiavanie politických väzňov s tým, že všetci uväznení sa dopustili trestných činov. Tvrdia, že celkový počet prepustených už presiahol 600, no podľa Reuters do neho zjavne zaraďujú osoby oslobodené v predošlých rokoch. Rodiny väzňov tvrdia, že ich prepúšťanie pokračuje príliš pomaly, a spolu s ľudskoprávnymi aktivistami žiadajú zrušenie obvinení a rozsudkov voči tým, ktorých považujú za politických väzňov.