Minister Blanár otvoril honorárny konzulát na indonézskom ostrove Bali

DENPASAR - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v pondelok odštartoval svoju návštevu Indonézie otvorením Honorárneho konzulátu SR v meste Kuta na ostrove Bali. Podľa šéfa diplomacie tento krok odzrkadľuje jednu z kľúčových priorít zahraničnej politiky slovenskej vlády, ktorou je prehĺbenie diplomatického a ekonomického angažovania sa v indicko-tichomorskom regióne a budovanie silných partnerstiev s krajinami v tejto časti sveta.
Blanár po oficiálnom otváracom ceremoniáli, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa guvernéra Bali Luh Ayu Aryani, zdôraznil, že SR posilňuje svoje konzulárne zastúpenie vo svete a dovedna má 180 takýchto úradov, pričom sa pripravuje otvorenie ďalších 30.
archívne video
„Tieto konzuláty nám majú pomôcť, predovšetkým v konzulárnej činnosti pre občanov SR, keďže Bali sa stáva destináciou aj pre Slovákov. Potrebujeme tam mať zastúpenie, aby sme im poskytli všetok servis, ktorý je potrebný v prípade núdze, ale aj pre zorientovania sa,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Dôležitou súčasťou je podľa Blanára aj ekonomická diplomacia. Na návšteve Indonézie preto ministra sprevádza slovenská podnikateľská misia, ktorá sa v Jakarte stretne so zástupcami indonézskej obchodnej komory. Zároveň v pondelok prebehlo stretnutie s Podnikateľským združením Čechov a Slovákov v Indonézii, ktoré pôsobí aj na Bali.
Novým honorárnym konzulom SR na Bali sa stal Putu Agung Prianta. Ide o miestneho podnikateľa, ktorý na ostrove pôsobí najmä v turistickom sektore. Prianta vo svojom príhovore zdôraznil, že chce, aby svojou funkciou pôsobil ako most medzi Slovenskom a Indonéziou, a upozornil, že na ostrove žije viacero Slovákov, ktorí tam investujú v realitnom sektore.
Ostrov Bali je čoraz populárnejšou turistickou destináciou a v roku 2024 naň zavítalo asi 6,4 milióna turistov. Na ostrove žijú viac ako štyri milióny ľudí a ide o jedinú časť Indonézie, kde väčšina obyvateľov vyznáva hinduizmus.