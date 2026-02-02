MIMORIADNY ONLINE Eskalácia vojny: Útok na autobus zabil 12 ľudí, noc výbuchov zasiahla ruský Belgorod

Hasič sa pokúša uhasiť požiar po ruskom dronovom útoku v ukrajinskom meste Dnipro. (Zdroj: TASR/AP/Ukrainian Emergency Service)
KYJEV/MOSKVA - V noci z 2. februára boli v ruskej Belgorodskej oblasti hlásené výbuchy, pričom úradníci uviedli, že požiar v meste Starý Oskol spôsobil údajný útok ukrajinského dronu. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:02 V noci z ruskej Belgorodskej oblasti boli hlásené výbuchy a požiar.
6:00 „Nevyprovokovaný teroristický útok“ – Rusko zaútočilo na autobus prevážajúci ukrajinských civilných baníkov, pričom zabilo najmenej 12 ľudí a 16 zranilo. Útok predstavuje „najväčšiu samostatnú stratu pre DTEK od začiatku rozsiahlej ruskej invázie,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Maksym Timčenko.