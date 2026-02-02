Winkler: Vallo roky neriešil chaos v parkovaní, o férovosti hovorí až teraz, keď mu tečie do topánok

BRATISLAVA - Príchod nových technológii a európskych trendov aj v hlavnom meste zmenil parkovanie do digitálnej podoby. Jeho spôsob fungovania však už je kapitolou druhou a nie každému je po chuti. Diery v systéme vedia častokrát mnohých vytočiť a na problémy upozorňuje aj protikandidát Matúša Valla do funkcie primátora mesta Bratislavy Martin Winkler.
Parkovanie v Bratislave je často témou, ktorá najviac priťahuje a je možno aj najkontroverznejšia. Systém PAAS môže u niektorých obyvateľov vyvolávať nespokojnosť a možno aj frustráciu. Ako to vnímate vy?
- Parkovacia politika je pri riadení v našom meste určite jedna z kľúčových tém. V Bratislave máme veľa áut a musíme ich nejakým spôsobom umiestniť. Myslím si, že rozumný systém parkovania v Bratislave určite musí byť - na tom sa zhodne predpokladám všetci. Nemôže to však fungovať tak, ako je to dnes, že je to len kasička na peniaze od Bratislavčanov.
Samotné mesto pred niekoľkými hodinami informovalo o výpadku systému PAAS. Zachytili ste to?
- Áno, zachytil. Ako spoluzakladateľ spoločnosti Hopin, ktorá ponúka aj možnosť zaplatiť si parkovanie sa k tomu rád vyjadrím. Naša firma ponúka Bratislavčanom len predajný kanál a nevieme zmeniť pravidlá samotného parkovania. Výpadky nie sú ničím výnimočným. Stáva sa to. Bratislavčania sa paradoxne v tej chvíli môžu potešiť, že majú parkovanie v tom danom momente zadarmo. Veľakrát si to však odskáčeme my, keď digitálne parkovanie nie je funkčné a od ľudí prichádza negatívna spätná väzba. Nevedia však, že problém je na strane mesta, ktoré nám nedodáva dáta.
PAAS funguje, aspoň podľa primátora Matúša Valla. Vy tvrdíte opak, kto má pravdu?
- PAAS síce nejakým spôsobom funguje, ale nie dobrým. Primátor sa pred pár dňami vyjadril, že chce, aby bol systém PAAS férovejší. Je to niečo, čo vo mne veľmi zarezonovalo. Ja neférovom Paase totiž hovorím už dva roky a on si na túto tému teraz spravil prieskum. V ňom mu vyšlo, že ľudia nie sú spokojní s nastavenými pravidlami parkovania, ktoré sám Vallo nastavil. Nám dnes ostáva približne deväť mesiacov do komunálnych volieb. Vallo chce podľa jeho slov férovejšie parkovanie. Nedáva to logiku, veď 6 rokov tu máme parkovanie podľa pravidiel, ktoré on sám nastavil. A zrazu sú neférové? Z Vallových slov nadobúdam dojem čistej predvolebnej korupcie s cieľom kúpiť si pred voľbami voličov. Som presvedčený, že Bratislavčania sú si plne vedomí týchto lacných trikov zo strany Matúša Valla a vedia, že práve on nesie zodpovednosť za neférové parkovanie v Bratislave.
