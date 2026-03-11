ONLINE Z Blízkeho východu sú hlásené ďalšie útoky: Izrael bombarduje Teherán, Irán odpovedá raketami!

TEHERÁN/TEL AVIV - Izrael podnikol ďalšie vzdušné údery na iránske hlavné mesto Teherán a zaútočil tiež na predmestí libanonského Bejrútu, napísala v noci na dnes stanica CNN s odvolaním sa na izraelskú armádu. Tá podľa agentúry AFP informovala tiež o tom, že detekovala strely mieriace z Iránu na Izrael. Iránske revolučné gardy uviedli, že podnikli vzdušné útoky na Izrael a americké základne v Bahrajne alebo irackom Kurdistane. Saudská Arábia oznámila, že zachytila sedem balistických striel a Spojené arabské emiráty informovali o snahe zlikvidovať prilietajúce iránske strely a drony.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
"Šesť balistických striel vyslaných smerom k leteckej základni Princa Sultána bolo zachytených a zničených," uviedlo saudské ministerstvo obrany podľa AFP a dodalo, že obrana zachytila tiež ďalšiu balistickú strelu vyslanú na východ krajiny. Správa nespomína, kto strely vyslal. V uplynulých dňoch krajina hlásila útoky z Iránu. "Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátov v súčasnosti reaguje na hrozby striel a dronov z Iránu," uviedlo v noci podľa rovnakej tlačovej agentúry ministerstvo obrany tejto krajiny s tým, že zvuky explózií znamenajú "zachytenie dronov a striel".
Iránske revolučné gardy medzitým podľa AFP uviedli, že podnikli vzdušný útok na základňu amerického námorníctva v Bahrajne a na zariadenie v irackom Kurdistane. Hlásili tiež útok na Izrael. Podľa agentúry Reuters informovali aj o útoku na americkú vojenskú základňu v Katare alebo americké ciele v Spojených arabských emirátoch. Informácie o prípadných následkoch týchto útokov zatiaľ nie sú dostupné.
Izrael podnikol ďalšie vzdušné útoky
Izraelská armáda informovala o iránskych strelách mieriacich na Izrael a aktivácii izraelskej protivzdušnej obrany. Podľa serveru The Times of Israel (ToI) po poslednej iránskej salve striel neboli v Izraeli hlásené žiadne zranenia alebo priame zásahy. Izrael medzitým podnikol ďalšie vzdušné útoky na Teherán a tiež na južné predmestie Bejrútu, kde podľa svojej armády útočil na infraštruktúru militantného hnutia Hizballáh, ktoré podporuje Irán, uviedla CNN. O izraelskom útoku na predmestí Bejrútu informovali tiež libanonské médiá, na záberoch bol podľa AFP vidieť dym stúpajúcich zo zasiahnutých miest.
Izrael medzitým podľa denníka Financial Times odmietol diplomatické návrhy Libanonu na zastavenie svojej stupňujúcej sa ofenzívy proti Hizballáhu, rokovať je ochotný počas bojov. Bejrút chce s Izraelom podľa listu rokovať až po zastavení paľby. Súčasný konflikt na Blízkom východe začali Spojené štáty spoločne s Izraelom 28. februára svojím útokom proti Iránu s deklarovaným cieľom zamedziť Teheránu získať jadrovú zbraň. Odvtedy vo vzdušných útokoch pokračujú. Teherán a jeho spojenci v odvete začali dronmi a strelami útočiť na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkom východe, pričom podľa médií zasahujú aj civilné ciele v okolitých arabských krajinách.