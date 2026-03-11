Požiar na Kamennom mlyne v Trnave zasiahol v utorok plochu deväť hektárov

TRNAVA - Požiar suchého porastu v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn v Trnave zasiahol v utorok (10. 3.) večer plochu približne deväť hektárov. Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať po hodine a pol od nahlásenia udalosti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Zásah výrazne komplikoval ťažko dostupný terén, ktorý sťažoval prístup hasičskej techniky k jednotlivým ohniskám požiaru. Na mieste zasahovalo 11 profesionálnych hasičov z hasičskej stanice Trnava spolu s dobrovoľnými hasičmi z obcí Zeleneč, Cífer, Voderady a mesta Trnava,“ priblížili hasiči.
Celý priebeh zásahu monitorovali aj prostredníctvom dronu, ktorý poskytoval veliteľovi zásahu prehľad o šírení požiaru a pomáhal pri vyhľadávaní skrytých ohnísk v ťažko prístupnom teréne.
„Príčina vzniku požiaru a rovnako aj výška škody je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania,“ doplnili.