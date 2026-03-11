Odveta za útoky na Irán? Dron zasiahol americké diplomatické zariadenie

BAGDAD - Dronový útok zasiahol americké diplomatické zariadenie v irackom Bagdade, informoval v noci na dnes denník The Washington Post s odvolaním sa na svoj zdroj a interné americké varovanie. Z úderu je podľa listu podozrivá proiránska ozbrojená skupina. Washington sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadril. Nikto nebol zranený, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na interné informácie americkej diplomacie.
Dron zasiahol americké centrum diplomatickej podpory, čo je rozsiahle podporné logistické a operačné stredisko nachádzajúce sa blízko bagdadského letiska, uviedla s odvolaním sa na svoje zdroje stanica CNN, podľa ktorej by mohlo ísť o iránsky útok. Podľa jedného zo zdrojov televízie dron zasiahol miesto blízko strážnej veže.
Smerom ku komplexu bolo v utorok vypustených šesť dronov, z ktorých päť bolo zostrelených, jeden zasiahol americké zariadenie, píše The Washington Post, podľa ktorého zdroja ale útok pravdepodobne vykonali bojovníci z koalície proiránskych ozbrojených skupín, ktorá sa nazýva Islamský odpor v Iraku.
Ide zrejme o odvetu za americko-izraelské útoky na Irán, ktoré začali 28. februára s deklarovaným cieľom zamedziť Teheránu získať jadrovú zbraň. Vzdušné útoky odvtedy pokračujú. Teherán a jeho spojenci v odvete začali dronmi a strelami útočiť na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkom východe, pričom podľa médií zasahujú aj civilné ciele v okolitých arabských krajinách.
Irán už zasiahol viaceré americké ambasády a konzuláty
Za posledný týždeň zasiahli pravdepodobne iránske útoky viaceré americké ambasády a konzuláty v regióne, vrátane budovy veľvyslanectva v Kuvajte alebo konzulátu v Dubaji, poznamenal The Washington Post. Ministerstvo zahraničných vecí podľa neho nariadilo evakuáciu viacerých diplomatov z regiónu.
Od začiatku konfliktu zahynulo sedem amerických vojakov pri iránskych odvetných úderoch v Kuvajte a Saudskej Arábii. Pentagon v utorok pripustil, že zranených bolo 140 amerických vojakov. Izrael podľa agentúry Reuters informoval o 11 zabitých civilistoch pri iránskych útokoch.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Írčenie v utorok povedal, že pri izraelsko-amerických úderoch v Iráne doteraz zahynulo viac ako 1300 civilistov. Izraelské útoky na Libanon od začiatku vojny zabili 570 ľudí, uviedlo v utorok podľa denníka L 'Orient-Le Jour (OLJ) libanonské ministerstvo zdravotníctva.