Obrovská tragédia: Autobus pohltili plamene, na mieste sú mŕtvi aj zranení

ŽENEVA - Najmenej šesť ľudí zahynulo a piati ďalší utrpeli poranenia pri požiari autobusu v západošvajčiarskom meste Kerzers v kantóne Fribourg, oznámila v utorok polícia. Informuje o tom agentúra DPA a AFP a denník The Sun.
Traja z piatich zranených sú vo vážnom stave. Pri zásahu utrpel poranenia aj jeden záchranár. Na fotografiách kolujúcich na sociálnych sieťach vidieť autobus v plameňoch a hustý kúdol dymu stúpajúci vysoko do neba. Hasiči medzičasom požiar uhasili.
Švajčiarsky denník Blick s odvolaním sa na svedka incidentu napísal, že neznámy muž rozlial vo vnútri autobusu horľavinu a zapálil sa. Túto verziu polícia dosiaľ nepotvrdila, no uviedla, že požiar bol zapríčinený ľudským faktorom.
Kantonálna polícia pôvodne informovala, že po požiari je „niekoľko ľudí zranených a niekoľko mŕtvych“. Plamene autobus zachvátili okolo 18.25 h.