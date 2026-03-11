Trump ide tvrdo proti drogovým kartelom: V Latinskej Amerike sa chystá veľká vojenská ofenzíva

ASUNCIÓN/QUITO - Vlády latinskoamerických krajín vrátane Paraguaja a Ekvádoru v utorok podnikli kroky na potlačenie drogových kartelov. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil založenie novej regionálnej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“. Píše o tom agentúra AFP.
Paraguajský kongres ratifikoval decembrovú dohodu s Washingtonom, ktorá umožňuje dočasnú prítomnosť amerických vojakov v krajine, zatiaľ čo ekvádorská vláda oznámila, že plánuje „veľmi silnú“ ofenzívu proti drogovým kartelom.
Obe krajiny patria medzi 17 latinskoamerických a karibských štátov, ktoré sa prihlásili k Trumpovej koalícii. Prezident USA ich vyzval, aby s pomocou svojich armád podnikli kroky proti kartelom obchodujúcim s drogami a medzinárodným gangom, ktoré podľa jeho slov predstavujú „neprijateľnú hrozbu“ pre bezpečnosť celej západnej pologule. Zároveň im ponúkol podporu vo vojenskej akcii v podobe amerických raketových útokov na drogových bossov.
Obchod s drogami vyvolal krvavú vojnu
Tri najviac zasiahnuté krajiny obchodovaním s drogami – Mexiko, Kolumbia a Brazília – boli z aliancie vylúčené. Približne 70 percent drog vyprodukovaných Kolumbiou a Peru, ktoré sú najväčšími producentmi kokaínu na svete, sa prepravuje cez susedný Ekvádor. Obchod s drogami vyvolal krvavú vojnu o teritórium, ktorá premenila jeden z najbezpečnejších štátov Južnej Ameriky na jeden z najnebezpečnejších, píše AFP.
„Zasiahneme proti nim (obchodníkom s drogami) s plnou silou... v rámci tejto aliancie, ktorú máme s inými krajinami, najmä so Spojenými štátmi,“ povedal ekvádorský minister vnútra John Reimberg pre televíznu stanicu Teleamazonas. Minister dodal, že „silná ofenzíva“ sa začne v nedeľu v pobrežných provinciách, ktoré sú najviac zasiahnuté násilnosťami súvisiacimi s drogami, a zopakoval svoju výzvu obyvateľom, aby „zostali doma“. Nešpecifikoval však, či sa do ofenzívy zapoja aj pozemné jednotky USA.