Prezident Pellegrini sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Vládny kabinet sa zíde v stredu o 14.00 h. Zaoberať sa má návrhom na uzavretie Zmluvy medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení aj zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenska na rok 2026.
Riešiť má aj návrh protokolu pozmeňujúceho dohodu medzi slovenskou a maďarskou vládou o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami.