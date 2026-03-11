Súd v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka pokračuje čítaním výpovedí

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku čítaním výpovedí. Obžalovaní a ani poškodení nie sú prítomní v pojednávacej miestnosti.
Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica informoval o doručení vyjadrenia k podnetu obhajoby obžalovaného Mariana K. na položenie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch ho požiadal, aby toto vyjadrenie predložil súdu prostredníctvom podateľne. Súdny proces následne pokračoval čítaním výpovedí poškodeného Petra Šufliarskeho. Predseda senátu ŠTS avizoval, že hlavné pojednávanie v stredu o 12.45 h preruší z osobných dôvodov do 30. marca.
archívne video
Na pondelkovom (9. 3.) hlavnom pojednávaní vypovedal obžalovaný Marian K. Okrem iného povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Venoval sa aj komunikácii z aplikácie Threema a kritizoval médiá. V utorok (10. 3.) pokračoval súdny proces čítaním výpovedí poškodených.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.