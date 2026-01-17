BRATISLAVA - Slovenský herec Lukáš Pelč, ktorý si zahral hlavnú rolu vo filme Štúr, prekvapil fanúšikov i kolegov obrovskou fyzickou premenou.
O svojom úžasnom výkone sa herec rozpovedal v relácii Neskoro večer, kde jeho kolega Peter Marcin nevedel uveriť vlastným očiam. „Ja si ťa pamätám takého, akože...“ začal a ukazoval rukami objem, ktorý Lukáš pred premenou mal. „Schudol som takmer 30 kíl,“ odhalil herec, za čo si vyslúžil obrovský potlesk publika.
„Bolo to v rekordnom čase, za dva a pol mesiaca,“ dodal Pelč. Reakcia Marcina na seba nenechala dlho čakať: „Ja som tak schudol tri kilá,“ zasmial sa. Ako sa Lukášovi podarilo zhodiť takúto váhu za tak krátky čas? Odpoveď nájdete vo videu...
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo? (Zdroj: STVR)