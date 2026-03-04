Šokujúce odhalenie denníka: Všetky tri americké stíhačky zostrelil jeden kuvajtský pilot! Pomýlil sa

KUVAJT - Predbežné vyšetrovanie incidentu nad Kuvajtom naznačuje, že tri americké stíhačky F-15E mohli byť zasiahnuté raketami odpálenými z jedinej kuvajtskej stíhačky F/A-18.
Incident nad Kuvajtom má nové vysvetlenie
Prvé informácie hovorili o tom, že americké stíhačky F-15E Strike Eagle boli zostrelené omylom kuvajtskou protivzdušnou obranou. Nové zistenia však naznačujú iný scenár.
Podľa zdrojov oboznámených s vyšetrovaním mohol tri americké lietadlá zasiahnuť pilot kuvajtskej stíhačky F/A-18 Hornet, ktorý mal odpáliť tri rakety vzduch-vzduch. Každá z nich mala zasiahnuť cieľ, uviedol denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na osoby zapojené do vyšetrovania.
Zo zasiahnutých lietadiel sa muselo katapultovať šesť amerických letcov.
Zmätok po útokoch iránskych dronov
K incidentu došlo krátko po tom, čo do kuvajtského vzdušného priestoru prenikli iránske bezpilotné lietadlá. Jeden z dronov predtým zasiahol taktické operačné veliteľstvo v obchodnom prístave a zabil šesť amerických vojakov.
V čase zvýšeného napätia zaznamenali kuvajtské radary tri prichádzajúce lietadlá. Pilot stíhačky ich pravdepodobne vyhodnotil ako nepriateľské stroje a spustil útok.
Nie všetko je zatiaľ potvrdené
Informáciu o tom, že tri americké lietadlá zasiahla jediná stíhačka, zatiaľ nie je možné definitívne potvrdiť. Odborný portál The War Zone upozornil, že vyšetrovanie stále pokračuje.
Americké veliteľstvo pre Blízky východ CENTCOM sa k týmto špekuláciám odmietlo vyjadriť. The War Zone však pripomenul, že kuvajtské stíhačky F/A-18 v tom čase skutočne operovali vo vzduchu, aby zachytávali iránske drony a riadené strely.
Poškodenie lietadiel naznačuje rakety vzduch-vzduch
Podoba poškodenia amerických strojov tiež naznačuje, že nemuseli byť zasiahnuté klasickými raketami zem-vzduch, ako sa uvádzalo na začiatku.
Na dostupných záberoch lietadiel po zásahu je vidieť, že trup aj krídla zostali relatívne neporušené. Jeden zo strojov však prišiel o výškové stabilizátory a mal horiaci motor.
Takýto typ poškodenia zodpovedá skôr menším bojovým hlaviciam používaným v raketách vzduch-vzduch. Horiaci motor zároveň naznačuje použitie infračerveného navádzania.
Podľa odborníkov mohlo ísť o rakety AIM-9 Sidewinder, ktoré má kuvajtské letectvo vo výzbroji.
Posádky nemuseli vedieť že sú cieľom
Tieto rakety nepotrebujú radarové „uzamknutie“ cieľa. Pilot stíhačky preto nemusí protivníka najskôr sledovať radarom, čo znamená, že cieľové lietadlo často nedostane varovanie.
Piloti amerických F-15E tak nemuseli tušiť, že sú terčom útoku, kým rakety ich lietadlá nezasiahli.
Aj keby sa objavilo radarové upozornenie, posádky mohli situáciu vyhodnotiť ako signál z vlastných radarov, keďže sa nachádzali v priestore s intenzívnou aktivitou spojeneckých systémov.
Kuvajt incident priznal
Kuvajtské úrady potvrdili, že došlo k incidentu, ktorý sa týkal viacerých amerických lietadiel. Zároveň uviedli, že všetci piloti prežili, keďže sa im podarilo úspešne katapultovať.
Vyšetrovanie okolností celej udalosti stále pokračuje.